Vụ khởi nghiệp cho thuê máy ảnh, nhóm sinh viên bị lừa: Lấy lời khai nghi phạm

Ngày 12.12, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Công an phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ), Công an TP.HCM đã lấy lời khai đối với N.T.K.X (21 tuổi, quê Trà Vinh cũ, nay là Vĩnh Long) để làm rõ vụ "TP.HCM: Khởi nghiệp cho thuê máy ảnh, nhóm sinh viên bị lừa trắng tay".

Gia đình vận động X. (áo trắng) đến cơ quan chức năng trình diện ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 3.12, Công an phường Bảy Hiền tiếp nhận đơn tố giác của chị H.T.T.Ng (20 tuổi, quê Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) về việc bị đồng hương là X. lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 2 chiếc máy ảnh trị giá khoảng 55 triệu đồng.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét, công an nhanh chóng tìm đến tận nhà của X. tại Vĩnh Long, mời làm việc.

Ngày 10.12, X. đến trình diện Công an phường Bảy Hiền. Tại đây, X. khai nhận đã lấy 2 chiếc máy ảnh của nhóm sinh viên rồi mang đi bán, lấy tiền tiêu xài, mua sắm cá nhân. Về việc tạo hình ảnh xinh đẹp trên mạng, dùng điện thoại iPhone 17 sang trọng là do X. thích sống "phong bạt", tạo vỏ bọc để dễ thực hiện hành vi. Thực chất, X. không có nhiều tiền.

Mẹ của X. cho biết, hay tin con gái vi phạm pháp luật, gia đình đã vận động X. ra làm việc với cơ quan chức năng. Đồng thời, dù gia đình nghèo khó, bà cố gắng vẫn xoay xở để đủ tiền chuộc lại máy ảnh mà X. đã lừa bán.

Công an đã nhanh chóng thu hồi tang vật trao trả cho nạn nhân. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ, tiếp tục làm rõ.

Theo luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, Giám đốc Công ty luật TNHH HPL và cộng sự (Đoàn luật sư TP.HCM), hành vi của X. có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quy định, nếu đủ chứng cứ chứng minh 2 chiếc máy ảnh mà X. chiếm đoạt có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, người này sẽ bị phạt tù từ 2 - 7 năm.

Khi vụ việc mới xảy ra, nhóm sinh viên soạn tài liệu để đến cơ quan công an trình báo ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công an phường Bảy Hiền phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là nhóm sinh viên (trong đó có Ng.) khởi nghiệp bằng hình thức cho thuê máy ảnh.

Cụ thể, ngày 21.11, X. dùng tài khoản Facebook có tên "Kimm Xuyếnn" nhắn tin cho tài khoản Facebook của chị Ng. để hỏi thuê máy ảnh. Qua kiểm tra, lúc đầu chị Ng. thấy tài khoản này có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên không đồng ý cho thuê, nhưng người này liên tục nhắn tin suốt 7 ngày.

Đến ngày 28.11, X. hẹn chị Ng. đến một quán cà phê trên đường Hồng Lạc (phường Bảy Hiền) để gặp nhau. 18 giờ 20 cùng ngày, chị Ng. đến điểm hẹn và được X. mời vào quán phở bên cạnh ăn chiều. Ăn xong, 19 giờ, cả 2 vào lại quán cà phê như đã hẹn gọi nước uống, trò chuyện.

Tại đây, theo yêu cầu của X., chị Ng. cho xem 2 chiếc máy ảnh rồi đưa ra hợp đồng thuê trong 1 ngày. Tuy nhiên, X. không ký tên mà nói "hợp đồng này có nhiều chỗ sai, để chị mang về chỉnh sửa rồi gửi lại em". Dứt câu, X. lấy hợp đồng cùng 2 chiếc máy ảnh (1 chiếc để trong túi máy ảnh, 1 chiếc cho vào túi xách của X.) rồi đứng dậy nói "bạn trai đợi nãy giờ, chị đi trước".

X. nhanh chóng ra khỏi quán thì lên xe do một nam thanh niên chờ sẵn, chạy mất hút. Vụ việc xảy ra quá nhanh trong khi chị Ng. vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lúc đang băn khoăn thì tài khoản Facebook "Kimm Xuyếnn" gửi hình ảnh 2 chiếc máy ảnh kèm tin nhắn cho Ng. với nội dung "chị đang đi cà phê với bạn" và hứa sẽ trả máy ảnh đúng hẹn. Lúc này, chị Ng. cảm thấy yên tâm vì qua tiếp xúc, X. là cô gái khá xinh xắn, hoạt ngôn, lịch sự và còn là đồng hương.

Ngày 29.11, chị Ng. phát hiện X. chặn tài khoản Facebook và Zalo của mình, không thể liên lạc. Một ngày sau, X. bỏ chặn Zalo nhưng thu hồi tất cả các tin nhắn, đồng thời thách thức khi chị Ng. yêu cầu trả máy ảnh: "Bằng chứng thuê máy đâu, hợp đồng đâu?", và nhất định không trả lại tài sản.

Nhận thấy X. có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên chị Ng. đến cơ quan Công an phường Bảy Hiền trình báo vụ việc.