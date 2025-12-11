Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an điều tra việc khai thác cát trái phép tại công trình kè ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
11/12/2025 20:09 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang thụ lý giải quyết vụ việc khai thác cát trái phép tại dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc.

Ngày 11.12, Công an tỉnh Quảng Ngãi có thông báo về việc phát hiện đơn vị thi công dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc (đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi cũ; nay là xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường và khai thác cát trái phép.

Công an điều tra việc khai thác cát trái phép tại công trình kè ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Xe tải vào lấy cát tại công trình kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi)

ẢNH: N.Y

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 Quảng Ngãi và cơ quan liên quan để khám nghiệm hiện trường và thu mẫu chất thải để trưng cầu giám định. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thụ lý giải quyết vụ việc.

Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt vào ngày 28.7.2023 với tổng mức đầu tư 180 tỉ đồng. 

Tổng chiều dài tuyến kè là 2.211 m, gồm kè và các công trình trên tuyến kè. Dự án được giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2025.

Đơn vị thi công xây dựng là Liên danh Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi và Công ty CP Tiến Hưng; nhà thầu phụ, gồm: Công ty TNHH Xây lắp Phát Đạt, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Huy Bảo, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Quảng Phú, Công ty TNHH GT Hoàng Long.

Đơn vị giám sát là Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Trường Thành; nhà thầu phụ gồm: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây lắp Minh Hưng, Công ty TNHH MTV Tuấn Huy.

Công an điều tra việc khai thác cát trái phép tại công trình kè ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc

ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, vào ngày 10.9, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên của dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc. Qua đó phát hiện đơn vị thi công có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường (đổ đất, đá thải ra môi trường trái quy định) và khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

