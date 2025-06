Khởi tố đại tá công an nhận bộ bàn ghế 150 triệu của người khai thác cát trái phép

Ngày 7.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với đại tá Lê Minh Tứ (57 tuổi, ngụ TP.Thanh Hóa), cựu Trưởng công an H.Quan Sơn, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Đại tá Lê Minh Tứ khi còn làm Trưởng công an H.Quan Sơn ẢNH: C.T.V

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố tháng 12.2024 để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 17.3.2024, khi đang giữ chức Trưởng công an H.Quan Sơn, đại tá Lê Minh Tứ đã nhận bộ bàn ghế bằng gỗ phay trị giá 150 triệu đồng của 2 đối tượng để tạo điều kiện cho họ khai thác cát trái phép trên sông Lò (H.Quan Sơn).

Đại tá Tứ sau đó được điều động về công tác tại một phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa cho đến khi bị khởi tố.

Những năm gần đây, trên địa bàn H.Quan Sơn liên tục xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Lò và sông Luồng.

Sở TN-MT Thanh Hóa (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) từng có văn bản đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý đối với nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn H.Quan Sơn.