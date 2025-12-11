Hình hài cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước ngày khánh thành 19.12

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88 km, đi qua tỉnh Quảng Ngãi 60,3 km và Gia Lai 27,7 km, tổng vốn đầu tư hơn 20.400 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, với các liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu trực tiếp tổ chức thi công.

Hầm xuyên qua núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ẢNH: H.P

Được Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công ngày 1.1.2023, đến nay, sau hơn 1.000 ngày thi công liên tục, bất kể thời tiết khắc nghiệt, hơn 4.000 kỹ sư, công nhân đã hoàn thành phần lớn hạng mục chính của toàn tuyến. Mặt đường đã được thảm nhựa hoàn thiện, hệ thống an toàn giao thông đang gấp rút lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường, vệ sinh mặt đường… để sẵn sàng vận hành.

Việc dự án về đích sớm hơn 8 tháng so với kế hoạch được đánh giá là nỗ lực lớn của các đơn vị tham gia, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, địa hình phức tạp và thời gian thi công liên tục kéo dài.

Trong đó, cầu Sông Vệ (xã Đình Cương) dài 610 m là công trình cầu lớn nhất của dự án. ẢNH: H.P

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được đánh giá là một trong những đoạn có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất trong giai đoạn 2021 - 2025. Trên toàn tuyến có 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh.

Đáng chú ý, tuyến cao tốc có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500 m. Nổi bật nhất là hầm số 3, dài 3.200 m, hiện giữ kỷ lục là hầm dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam tính đến thời điểm này.

Hai hầm còn lại (hầm số 1 và số 2) đã hoàn tất lắp đặt thiết bị và đang được vận hành thử hệ thống quạt, đèn chiếu sáng, loa thông báo, thiết bị phòng cháy chữa cháy… Riêng hầm số 3 đang gấp rút hoàn thiện lắp đặt 20 quạt phản lực, hơn 1.700 đèn chiếu sáng từ 40W đến 220W cùng hàng loạt thiết bị an toàn khác.

Biển báo đã được lắp đặt trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ẢNH: H.P

Tập đoàn Đèo Cả cho biết, với kinh nghiệm từng thi công nhiều hầm lớn như Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân…, đơn vị đã vận dụng phương pháp đào hầm "NATM hệ Đèo Cả" một biến thể được tối ưu hóa từ công nghệ NATM truyền thống. Phương pháp này giúp kiểm soát địa chất tốt hơn, giảm thời gian khoan nổ, tăng tốc độ gia cố vòm hầm, từ đó rút ngắn đáng kể tiến độ.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả đánh giá đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn không chỉ bảo đảm chất lượng mà còn về đích sớm, tạo nền tảng tốt cho công tác vận hành sau khi khánh thành.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, điểm cuối nối cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, khi đi vào hoạt động không chỉ giảm tải về áp lực giao thông cho QL1 mà còn mở trục kết nối kinh tế mới, khai mở trọn vẹn tiềm năng phát triển vùng và tạo động lực tăng trưởng cho cả nước.

Một số hình ảnh ghi nhận trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn:



Mặt đường đã được thảm nhựa, kẻ vạch ẢNH: H.P

Công nhân đang gấp rút làm những công việc còn lại ẢNH: H.P

Hầm thông núi đã lắp đặt quạt, đèn chiếu sáng, kẻ vạch đường ẢNH: H.P

Hộ lan, bản báo được lắp đặt hoàn thiện ẢNH: H.P

Đường dẫn lên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang hoàn thiện ẢNH: H.P

Cầu bắc qua sông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã hoàn thiện ẢNH: H.P

Các đơn vị đang gấp rút lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường, vệ sinh mặt đường… để bảo đảm sẵn sàng vận hành ẢNH: H.P



