Chính trị

Thương mại Việt Nam - Brunei tăng 165%, về đích sớm mục tiêu 500 triệu USD

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
30/11/2025 20:05 GMT+7

Chiều 30.11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Thương mại Việt Nam - Brunei tăng 165%, về đích sớm mục tiêu 500 triệu USD- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah

ẢNH: TTXVN

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi tới nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei thời gian qua phát triển tốt đẹp: tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên; kim ngạch thương mại song phương năm 2024 tăng 165% so với năm 2023, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đạt 500 triệu USD năm 2025; hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thủy sản, dầu khí, giáo dục... có nhiều kết quả tích cực.

Trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị; thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại - đầu tư, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác; khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, thủy sản, Halal, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân...

Tổng Bí thư đề nghị cần thúc đẩy hợp tác biển, trong đó có phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và ứng phó biến đổi khí hậu. Quốc vương nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng, mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông -lương, Halal, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác trong ngành dầu khí, tăng cường giao lưu nhân dân thông qua các chương trình học bổng, đào tạo.

Đồng thời, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Liên Hiệp Quốc; củng cố đoàn kết, thống nhất và giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm vấn đề Biển Đông.

Nhân dịp này, Quốc vương Brunei trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Brunei vào thời gian phù hợp. Tổng Bí thư cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

