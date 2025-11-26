Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
26/11/2025 16:25 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 - 2.12.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 - 2.12.

Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước, dự lễ kỷ niệm 50 năm QuockhanhLao - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân trong chuyến thăm Việt Nam tháng 9.2024

ẢNH: TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hết sức đặc biệt, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Quan hệ kinh tế, thương mại ghi nhận những bước phát triển tích cực với kim ngạch thương mại song phương 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,5 tỉ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào.

Trong các cuộc gặp lãnh đạo hai nước, lãnh đạo Việt Nam luôn bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 11 của Đảng.

Nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, hạ tầng… đang mang lại hiệu quả thiết thực. Hai nước đang phối hợp triển khai công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có việc kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng...

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Anh

Ngày 28.10, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Anh từ ngày 28 - 30.10.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư Tô Lâm Lào Quốc khánh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận