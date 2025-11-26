Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 - 2.12.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân trong chuyến thăm Việt Nam tháng 9.2024 ẢNH: TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hết sức đặc biệt, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ kinh tế, thương mại ghi nhận những bước phát triển tích cực với kim ngạch thương mại song phương 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,5 tỉ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào.

Trong các cuộc gặp lãnh đạo hai nước, lãnh đạo Việt Nam luôn bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 11 của Đảng.

Nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, hạ tầng… đang mang lại hiệu quả thiết thực. Hai nước đang phối hợp triển khai công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có việc kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng...