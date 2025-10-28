Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Anh

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
Theo TTXVN
28/10/2025 07:16 GMT+7

Ngày 28.10, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Anh từ ngày 28 - 30.10.

Tham gia đoàn thăm  chính thức Anh cùng Tổng Bí thư Tô Lâm có: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung;...

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Anh- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Anh

ẢNH: TTXVN

Việt Nam và  Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11.9.1973. Anh là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong hơn nửa thế kỷ qua, tình cảm hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh (2010 - 2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm anh Phu nhân Ngô Phương Ly
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
