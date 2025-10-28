Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Anh

Tham gia đoàn thăm chính thức Anh cùng Tổng Bí thư Tô Lâm có: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung;...

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Anh ẢNH: TTXVN

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11.9.1973. Anh là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong hơn nửa thế kỷ qua, tình cảm hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh (2010 - 2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.