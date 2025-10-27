Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Anh: Đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới

Kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong hợp tác giữa hai nước

Nhận lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Anh từ ngày 28 - 30.10.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân ẢNH: TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm mang một thông điệp đối ngoại mạnh mẽ và nhất quán.

Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh (2010 - 2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Anh là một cường quốc toàn cầu, Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, tài chính và đổi mới sáng tạo.

"Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển và định hướng chiến lược của Việt Nam hiện nay, khi đất nước đang nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu", bà Hằng khẳng định.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược dài hạn của Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới, năng động và sáng tạo.

"Với những mục đích và ý nghĩa quan trọng đó, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chuyến thăm sẽ mở ra chương mới trong hợp tác giữa hai nước với những định hướng hợp tác phát triển lâu dài, bền vững, phù hợp với lợi ích và thế mạnh của mỗi nước, vì lợi ích nhân dân và sự phát triển về mọi mặt của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới", bà Hằng nhấn mạnh.

Mong chờ những dự án hợp tác lớn sẽ được khởi động

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết thêm, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Anh không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn thể hiện rõ sự coi trọng của Việt Nam đối với các đối tác truyền thống Tây Âu, trong chính sách đối ngoại và tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ẢNH: BNG

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Anh đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Anh tại Đông Nam Á. Anh có 587 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 4,46 tỉ USD, đứng thứ 15/152 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do với Anh sau Brexit, tận dụng tốt Hiệp định này, qua đó đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm.

Về khoa học - công nghệ, hai bên đã triển khai khoảng 50 dự án nghiên cứu chung và một số hoạt động hợp tác khác. Về môi trường và biến đổi khí hậu, Anh là điều phối viên và tích cực hỗ trợ Việt Nam triển khai Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam với Nhóm Đối tác quốc tế (IPG).

Hiện có hơn 12.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học và cơ sở giáo dục của Anh. Bên cạnh đó, hàng nghìn chuyên gia và trí thức Việt Nam cũng đang làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo tại Anh. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân cũng đạt được những thành quả quan trọng.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng, đây là tiền đề quan trọng để cùng kỳ vọng chuyến thăm chính thức Anh trong những ngày tới đây của Tổng Bí thư sẽ đưa quan hệ song phương hai nước lên tầm cao mới, toàn diện và mạnh mẽ hơn; tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có, và nâng cấp, thiết lập các cơ chế hợp tác mới; mở rộng và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống.

Đồng thời mở ra các hướng đi mới, bứt phá, phù hợp với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu thực tế của mỗi nước hiện nay trong tình hình thế giới thay đổi rất nhanh, mạnh. "Chúng ta mong chờ những dự án hợp tác lớn sẽ được khởi động, nhiều hoạt động giao lưu sẽ được tổ chức, nhân dân hai nước sẽ hiểu biết và gần nhau hơn", bà Hằng chia sẻ.