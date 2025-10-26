Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sắp thăm chính thức Anh

Ngày 26.10, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Anh từ ngày 28 - 30.10.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly ẢNH: TTXVN

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11.9.1973. Tháng 9.2010, hai nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Đến ngày 30.9.2020, hai bên đã ra Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược với 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hai bên hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Anh ngày càng phát triển. Hai bên hiện duy trì các cơ chế hợp tác song phương như cơ chế Đối thoại chiến lược thường niên cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao định kỳ luân phiên; Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng; Phiên họp Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại (JETCO); Đối thoại về di cư.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, hai nước đã ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) chính thức có hiệu lực vào 31.12.2020.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 8,424 tỉ USD, tăng 18% so với năm 2023. Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,1 tỉ USD (tăng 9,3% so với cùng kỳ 2024), trong đó xuất khẩu đạt 5,4 tỉ USD (tăng 8,2%), nhập khẩu đạt 630,9 triệu USD (tăng 19,8%).

Thương mại Việt Nam và Anh đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Về đầu tư, tính đến hết tháng 8.2025, Anh có gần 606 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 4,65 tỉ USD, đứng thứ 15/152 trong số các nước và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 37,6 triệu USD.

Về hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng: Anh là một trong những đối tác có hoạt động hợp tác thường xuyên và sôi động nhất với Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và triển khai các kết quả tại Hội nghị COP26.

Tại cuộc họp tháng 3.2022 tại Đức, các Bộ trưởng G7 đã quyết định thông qua đề xuất của Anh về việc ủng hộ một thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa G7 và Việt Nam (JETP).

Hiện có khoảng 110.000 người Việt ở Anh, bao gồm cả 12.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh. Cộng đồng người Việt ở Anh nhìn chung sống hòa nhập, ổn định, 90% sống tập trung tại các thành phố lớn như London, Birmingham, Manchester…