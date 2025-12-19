Đề xuất lương của chủ hộ kinh doanh không được giảm thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026.

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng sẽ được lựa chọn 2 cách tính thuế thu nhập cá nhân ẢNH: T.N

2 cách tính thuế thu nhập cho hộ kinh doanh

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không chịu thuế giá trị gia tăng.

Nếu doanh thu năm trên 500 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo doanh thu bằng tỷ lệ phần trăm (quy định tại luật Thuế giá trị gia tăng) nhân với doanh thu.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ được miễn.

Nếu doanh thu năm trên 500 triệu đồng, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định bằng thu nhập tính thuế (doanh thu bán ra trừ đi chi phí đầu vào) nhân với thuế suất. Doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng thuế suất 15%, doanh thu trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng thuế suất 17%, doanh thu trên 50 tỉ đồng thuế suất 20%.

Cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng được lựa chọn nộp thuế theo thu nhập như đã nêu, hoặc nộp thuế theo doanh thu.

Nếu chọn nộp thuế theo doanh thu, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng phần doanh thu vượt 500 triệu đồng nhân với thuế suất (dao động từ 0,5 - 5% tùy loại hình kinh doanh).

Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng đang áp dụng tính thuế theo doanh thu nếu trong 2 năm liên tục tự xác định hoặc cơ quan thuế có dữ liệu xác định doanh thu thực tế vượt 3 tỉ đồng thì từ năm tiếp theo phải chuyển sang phương pháp tính thuế theo thu nhập.

Dự thảo quy định 7 loại chi phí hộ kinh doanh không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế ẢNH: T.N

7 loại chi phí không được trừ khi xác định thuế thu nhập

Dự thảo nghị định cũng quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân.

Trong đó, các khoản chi được trừ là chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thanh toán từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.

Cụ thể gồm: chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh; chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, bảo hiểm bắt buộc và các khoản chi trả cho người lao động có đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định.

Cùng đó là chi phí khấu hao tài sản cố định; chi phí dịch vụ mua ngoài như điện, nước, điện thoại, internet, vận chuyển, thuê tài sản, sửa chữa, bảo dưỡng có chứng từ hợp pháp…

Dự thảo liệt kê 7 loại chi phí không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế, gồm: khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; các khoản chi không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp; khoản tiền lương, tiền công và các khoản chi có tính chất tiền lương của cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh, các thành viên trong hộ gia đình; khoản tiền lương, tiền công và các khoản chi có tính chất tiền lương đã hạch toán nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán.

Cùng đó là các khoản chi phạt vi phạm hành chính, phạt vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường do lỗi của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; các khoản chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình…

Đáng chú ý, dự thảo quy định cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng nếu lựa chọn phương pháp nộp thuế trên thu nhập mà có những khoản chi phí không đủ điều kiện được trừ theo quy định thì không được tính vào chi phí được trừ. Trường hợp này được chuyển sang phương pháp nộp thuế theo doanh thu.