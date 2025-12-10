Quốc hội chốt ngưỡng doanh thu 500 triệu, 90% hộ kinh doanh không phải nộp thuế

Sáng 10.12, Quốc hội thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, với nhiều quy định quan trọng liên quan đến cá nhân, hộ kinh doanh.

Quốc hội thông qua các dự án luật, sáng 10.12 ẢNH: GIA HÂN

2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế thu nhập

Luật quy định cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Tại báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, Chính phủ dẫn số liệu của ngành thuế cho thấy, tính đến tháng 10.2025, cả nước có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên. Trong đó, có các hộ, cá nhân kinh doanh vẫn đang thực hiện theo phương pháp khoán, một số hộ, cá nhân đang thực hiện theo kê khai.

Với việc áp ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng/năm, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế (chiếm khoảng 90% trên tổng số 2,54 triệu hộ kinh doanh).

Cơ quan thuế ước tính, tổng số thuế giảm (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng) khoảng 11.800 tỉ đồng.

Luật sửa đổi cũng sửa đổi, bổ sung khoản 25 điều 5 luật Thuế giá trị gia tăng để nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm, nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất về mức doanh thu không phải nộp thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ẢNH: GIA HÂN

2 cách tính thuế thu nhập

Luật sửa đổi cũng quy định 2 cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

Cách thứ nhất là tính theo lợi nhuận. Theo đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra (vượt mức 500 triệu đồng) trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Với doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng, thuế suất là 15%; doanh thu năm trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng thuế suất là 17%; doanh thu năm trên 50 tỉ đồng thuế suất là 20%.

Cách thứ hai là tính theo doanh thu. Doanh thu tính thuế được xác định bằng phần doanh thu vượt trên mức 500 triệu đồng, thuế suất dao động từ 0,5 - 5% tùy vào loại hình kinh doanh.

Cá nhân, hộ kinh doanh nếu có doanh thu năm từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng thì được lựa chọn một trong 2 cách tính thuế nêu trên.

Chính phủ cho hay, với việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 500 triệu đồng và cho trừ 500 triệu đồng ra khỏi doanh thu trước khi tính thuế, đồng thời bổ sung phương pháp tính thuế theo thu nhập, luật sửa đổi đã tạo ra hành lang pháp lý công bằng, bình đẳng, phù hợp với điều kiện kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh.

Việc này sẽ giúp cá nhân yên tâm sản xuất, kinh doanh để ổn định đời sống và phát triển sản xuất, kinh doanh.