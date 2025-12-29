Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
29/12/2025 03:57 GMT+7

Tin tức Dữ liệu cá nhân 'nóng' trước ngày được luật bảo vệ; Một bộ sách giáo khoa thống nhất: Dạy học, thi cử có thay đổi?; Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO: Cạnh tranh khốc liệt ở khu vực TP.HCM… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.12.2025.

Dữ liệu cá nhân "nóng" trước ngày được luật bảo vệ

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.12.2025 - Ảnh 1.

Ứng dụng mạng xã hội không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản

Ảnh: Ngọc Dương

Chỉ còn vài ngày nữa, người dùng có quyền yêu cầu xóa hay hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân và hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trái phép bị nghiêm cấm… Đây là một số quy định tại luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Trước thềm luật có hiệu lực, dư luận lại xôn xao với yêu cầu cập nhật của Zalo.

Một bộ sách giáo khoa thống nhất: Dạy học, thi cử có thay đổi?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.12.2025 - Ảnh 2.

Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục VN đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dù chỉ còn 1 bộ sách giáo khoa nhưng nhiều ý kiến cho rằng chương trình mới là "pháp lệnh" và "linh hồn" của đổi mới giáo dục vẫn nằm ở chất lượng người thầy cùng hệ thống hỗ trợ dạy - học, từ cơ sở vật chất, học liệu số đến bồi dưỡng giáo viên.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO: Cạnh tranh khốc liệt ở khu vực TP.HCM

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.12.2025 - Ảnh 3.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (trái) từng đăng quang ở mùa giải 2024

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

14 giờ hôm nay (29.12) tại TP.HCM diễn ra lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). 

Xem thêm bình luận