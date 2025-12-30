Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nga tố cáo Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin

Vi Trân
Vi Trân
30/12/2025 07:26 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine đã phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công dinh thự nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin.

Hãng TASS tối 29.12 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Ukraine đã cố gắng tấn công dinh thự nhà nước của Tổng thống Putin tại tỉnh Novgorod vào tối 28.12, rạng sáng 29.12 bằng 91 UAV tầm xa nhưng tất cả đều bị lực lượng phòng không Nga phá hủy. Chưa rõ ông Putin có ở địa điểm trên vào thời điểm đó không.

Nóng: Nga tố cáo Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ngay 29.12

ẢNH: REUTERS

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ngăn chặn 89 UAV của Ukraine từ cuối ngày 28.12 đến rạng sáng 29.12 trên lãnh thổ Nga và tại biển Azov, theo hãng tin Sputnik.

Sau vụ việc, ông Lavrov tuyên bố Nga sẽ đáp trả, với mục tiêu và thời điểm cho cuộc phản đòn đã được xác định.

Bất chấp vụ tấn công, Nga vẫn giữ kế hoạch tiếp tục đàm phán với Mỹ và các bên khác nhưng sẽ thay đổi lập trường đàm phán, ông Lavrov nhấn mạnh. Ngoại trưởng Lavrov không nêu rõ kế hoạch đáp trả của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc, gọi tuyên bố của ông Lavrov là dối trá, nhằm phá hoại những tiến bộ mà Ukraine và Mỹ đã đạt được thông qua đối thoại, theo Reuters. Nhà lãnh đạo cáo buộc Nga đang ngụy tạo một cái cớ để tấn công các tòa nhà chính phủ tại Kyiv, đồng thời kêu gọi Mỹ phản ứng thích hợp.

Trước đó, ông Zelensky có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida (Mỹ) ngày 28.12 (rạng sáng 29.12, giờ VN) để bàn về kế hoạch hòa bình. Hai nhà lãnh đạo không công bố đột phá nào nhưng cho biết hòa bình đang ở rất gần. Ông Trump dự kiến sớm điện đàm với ông Putin để thông báo kết quả cuộc họp.

