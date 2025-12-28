Kyiv rung chuyển trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Ukraine

Kyiv bị tấn công

Reuters ngày 27.12 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Nga tấn công Ukraine bằng gần 40 tên lửa và 500 máy bay không người lái trong vòng 24 giờ trước đó, với những vụ nổ vang lên tại thủ đô Kyiv khi lực lượng phòng không đánh chặn.

Theo Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, gần 1/3 thủ đô bị mất nguồn điện sưởi ấm do Nga tấn công từ tối 26.12 kéo dài sang sáng hôm sau. "Không có điện tại nhiều khu vực ở các quận bờ tây (sông Dnipro). Các kỹ sư đang làm việc để khôi phục", ông Klitschko cho biết. Rạng sáng 27.12, các mảnh vỡ vũ khí rơi xuống gây hỏa hoạn tại một tòa nhà 18 tầng và tòa nhà 24 tầng tại quận Darnytskyi, cùng một số nhà cửa khác. Theo thị trưởng Klitschko, ít nhất 8 người bị thương tại Kyiv, trong đó có 3 người đã được đưa đến bệnh viện.

Một tòa nhà tại Kyiv bị tấn công ngày 27.12 Ảnh: AFP

Đợt tấn công trên còn khiến 2 sân bay Rzeszow và Lublin phía đông nam Ba Lan phải tạm đóng cửa, trong khi quân đội nước này điều các tiêm kích cảnh giới, theo Reuters.

Nga chưa lập tức bình luận về những thông tin trên. Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Cuộc gặp tại Florida

Diễn biến trên xảy ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến diễn ra tại Florida (Mỹ) vào ngày 28.12. Ông Zelensky cho biết mình sẽ mang theo kế hoạch hòa bình mới gồm 20 điểm, trong đó có đề xuất về khu vực phi quân sự hóa và cuộc gặp dự kiến tập trung vào những đảm bảo an ninh của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn tờ POLITICO ngày 26.12, ông Trump tỏ ra không vội ủng hộ đề xuất của ông Zelensky. "Ông ấy không có gì cho đến khi tôi chấp thuận. Vì vậy chúng ta sẽ xem ông ấy có gì", Tổng thống Mỹ phát biểu. Tuy nhiên, ông Trump vẫn tin tưởng cuộc gặp sắp tới với ông Zelensky sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho cả hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga. Trả lời phỏng vấn của trang Axios, Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ đạt thỏa thuận về khuôn khổ nhằm chấm dứt chiến sự và cho biết ông sẵn sàng đưa kế hoạch ra trưng cầu dân ý nếu Nga đồng ý ngừng bắn ít nhất 60 ngày.

Dù ông Zelensky nhấn mạnh rằng đã có tiến triển lớn trong đàm phán, kế hoạch của ông Trump vẫn đòi hỏi Ukraine nhượng bộ lãnh thổ phía đông. Ông Zelensky vẫn hy vọng cải thiện những điều khoản này và cho biết ông cần được nhân dân Ukraine thông qua nếu không đạt được vị thế "mạnh mẽ" về lãnh thổ. Về đảm bảo an ninh, ông Zelensky cho biết Ukraine và Mỹ cần thảo luận thêm một số "vấn đề kỹ thuật", như thời hạn thỏa thuận. Mỹ đề xuất thỏa thuận 15 năm kèm khả năng gia hạn, trong khi ông Zelensky cho rằng Ukraine cần nhiều hơn.