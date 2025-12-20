Tổng thống Putin nói gì tại cuộc marathon họp báo thường niên?

Hơn 2,5 triệu câu hỏi từ khắp nước Nga đã được gửi về cho ông Putin ảnh: afp

Theo RT, cuộc họp báo cuối năm của Tổng thống Putin cũng có mặt các nhà báo phương Tây tham gia đưa tin và đặt câu hỏi.

Việc thu thập câu hỏi từ công chúng Nga bắt đầu từ hôm 4.12 và đến ngày tổ chức họp báo đã vượt hơn 2,5 triệu câu hỏi, theo Sputnik.

Sau đây là một số câu trả lời đáng chú ý nhất của Tổng thống Putin:

Về đàm phán hòa bình với Ukraine

Theo ông Putin, đến nay phía Nga vẫn chưa thấy Ukraine thực sự sẵn sàng, nhưng có một số tín hiệu cụ thể, bao gồm từ chính quyền Kyiv, cho thấy Ukraine sẵn sàng tham gia một hình thức đối thoại nào đó.

"Điều duy nhất tôi muốn nói là chúng tôi luôn đề cập quan điểm như thế này: Nga sẵn sàng và mong muốn chấm dứt cuộc xung đột bằng biện pháp hòa bình, dựa trên những nguyên tắc mà tôi từng nêu hồi tháng 6 năm ngoái (2024) tại Bộ Ngoại giao Nga, và cần giải quyết tận gốc rễ các nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng", Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Nga.

Về các đề xuất hòa bình của Mỹ, chủ nhân Điện Kremlin cho rằng "Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện những nỗ lực nghiêm túc nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Ông ấy làm điều đó một cách hoàn toàn chân thành. Bên cạnh đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Trump ở Anchorage (bang Alaska, Mỹ) hôm 15.8, chúng tôi nhất trí và và trên thực tế đồng thuận với những đề xuất của Tổng thống Trump. Vì thế, nếu nói rằng chúng tôi bác bỏ bất cứ điều gì là hoàn toàn không đúng và chẳng có cơ sở".

Tổng thống Putin khẳng định "bóng đang ở bên phần sân của phương Tây", trước hết là lãnh đạo chính quyền Kyiv và kế đến là các nhà tài trợ phương Tây. Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng cho đàm phán lẫn một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Về tình hình trên tiền tuyến, nhà lãnh đạo cho hay ngay sau khi quân đội Nga đẩy lùi quân đội đối phương khỏi vùng Kursk (Nga), lợi thế chiến lược đã hoàn toàn nằm trong tay lực lượng vũ trang Nga. Điều đó có nghĩa các lực lượng Nga đang tiến quân dọc theo toàn bộ tiền tuyến, ở một số nơi nhanh hơn, ở một số nơi chậm hơn, nhưng nếu xét trên toàn chiến tuyến, đối thủ đang rút lui.

Tổng thống Nga trả lời nhiều chủ đề trong cuộc họp báo cuối năm ảnh: reuters

Quan điểm của Nga về NATO

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh Nga cũng hết sức mong muốn được sống trong hòa bình vào năm tới, không còn bất kỳ cuộc xung đột nào. "Và tôi nhắc lại, chúng tôi thực sự mong muốn giải quyết tất cả các vấn đề còn tranh cãi trên bàn thương thuyết", ông cho biết.

Và tất nhiên, Nga cần hướng đến loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột để ngăn chặn điều tương tự tái diễn, đảm bảo hòa bình lâu dài và bền vững.

"Những chuyển động của cơ sở hạ tầng quân sự của (NATO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) tiến gần các biên giới của chúng tôi đã và đang tiếp tục làm dấy lên những quan ngại chính đáng của Nga… Chúng tôi không hề đòi hỏi điều gì bất thường, chúng tôi không hề nói bất kỳ nước nào không có quyền lựa chọn phương thức phòng vệ của mình. Thế nhưng, sự lựa chọn đó phải không đe dọa bất kỳ ai, bao gồm chúng tôi", nhà lãnh đạo Nga giải thích.

Theo ông, phía Nga đơn giản chỉ yêu cầu các đối tác phương Tây thực hiện lời hứa và thi hành cam kết của họ, và Nga muốn đạt được một trạng thái mà theo đó châu Âu xây dựng được một hệ thống an ninh đáng tin cậy.

Về nỗ lực của châu Âu nhằm tịch thu tài sản Nga, Tổng thống Putin cho rằng phương Tây đang thực hiện hành vi cướp bóc trắng trợn giữa ban ngày. Và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Nhà lãnh đạo cho biết GDP của Nga đạt tăng trưởng 1%, và đây là hành động có chủ đích của chính phủ liên quan đến mục tiêu kiểm soát lạm phát. Mục tiêu này đang được hoàn thành và Nga muốn khống chế lạm phát ít nhất 6%. Theo ông Putin, đến cuối năm, lạm phát có thể giảm dưới 6%, khoảng 5,7 hoặc 5,8%.