Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Putin đánh giá G7 như thế nào?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/12/2025 19:59 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có đánh giá mới về tầm quan trọng của G7 (nhóm 7 nền kinh tế phát triển), và nói Nga không tìm cách quay trở lại nhóm này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo India Today được xuất bản hôm nay 4.12, trước chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Putin nói rằng nhiều nền kinh tế G7 đang tụt hậu so với những nền kinh tế mới nổi về sức mua tương đương (PPP), và thị phần của nhóm này trong nền kinh tế toàn cầu đang giảm liên tục, theo Đài RT.

- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moscow vào ngày 3.12

Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông thừa nhận G7 (bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản) vẫn là một nhóm nền kinh tế quan trọng. "Mọi người làm việc ở đó, đưa ra quyết định, thảo luận mọi việc và Chúa phù hộ họ", ông Putin nói.

Cũng theo RT, Tổng thống Putin cho hay ông không tìm cách tái gia nhập G7 và đã không thảo luận vấn đề này với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner trong cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine tại Điện Kremlin hôm 2.12.

Nga bị loại khỏi nhóm G8 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, khiến nhóm này trở thành G7.

Vào tháng 6.2025, Tổng thống Trump cho rằng việc loại Nga khỏi nhóm G8 là "một sai lầm lớn", lập luận rằng việc giữ Moscow ở lại có thể đã ngăn chặn sự leo thang của cuộc xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng đồng ý rằng "việc loại Nga ra khỏi nhóm là một sai lầm lớn" nhưng lưu ý rằng nhóm này đã "mất đi ý nghĩa thực tế".

Kể từ khi bị loại khỏi G8, Nga đã tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các nhóm quốc tế khác, đặc biệt là BRICS, hiện chiếm khoảng 46% dân số thế giới và hơn 36% GDP toàn cầu, theo ước tính của các tổ chức tài chính toàn cầu.

Tin liên quan

G7 nỗ lực ngăn Trung Quốc chi phối khoáng sản quan trọng

G7 nỗ lực ngăn Trung Quốc chi phối khoáng sản quan trọng

Nhóm G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản) ngày 31.10 công bố 26 dự án mới nhằm giảm sự chi phối của Trung Quốc đối với các chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm, theo AFP.

G7 đối mặt thử thách sinh tồn

Khám phá thêm chủ đề

putin nga G7 Mỹ UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận