Tổng thống Putin đánh giá G7 như thế nào?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo India Today được xuất bản hôm nay 4.12, trước chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Putin nói rằng nhiều nền kinh tế G7 đang tụt hậu so với những nền kinh tế mới nổi về sức mua tương đương (PPP), và thị phần của nhóm này trong nền kinh tế toàn cầu đang giảm liên tục, theo Đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moscow vào ngày 3.12 Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông thừa nhận G7 (bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản) vẫn là một nhóm nền kinh tế quan trọng. "Mọi người làm việc ở đó, đưa ra quyết định, thảo luận mọi việc và Chúa phù hộ họ", ông Putin nói.

Cũng theo RT, Tổng thống Putin cho hay ông không tìm cách tái gia nhập G7 và đã không thảo luận vấn đề này với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner trong cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine tại Điện Kremlin hôm 2.12.

Nga bị loại khỏi nhóm G8 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, khiến nhóm này trở thành G7.

Vào tháng 6.2025, Tổng thống Trump cho rằng việc loại Nga khỏi nhóm G8 là "một sai lầm lớn", lập luận rằng việc giữ Moscow ở lại có thể đã ngăn chặn sự leo thang của cuộc xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng đồng ý rằng "việc loại Nga ra khỏi nhóm là một sai lầm lớn" nhưng lưu ý rằng nhóm này đã "mất đi ý nghĩa thực tế".

Kể từ khi bị loại khỏi G8, Nga đã tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các nhóm quốc tế khác, đặc biệt là BRICS, hiện chiếm khoảng 46% dân số thế giới và hơn 36% GDP toàn cầu, theo ước tính của các tổ chức tài chính toàn cầu.