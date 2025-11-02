G7 nỗ lực ngăn Trung Quốc chi phối khoáng sản quan trọng

Những dự án này, được công bố sau khi các bộ trưởng năng lượng G7 kết thúc cuộc họp tại Toronto (Canada), liên quan một loạt các kim loại thiết yếu cho những sản phẩm công nghệ cao và bao gồm các quan hệ đối tác giữa G7 với các đồng minh.

Công nhân vận chuyển đất chứa nguyên tố đất hiếm ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 31.10.2010 Ảnh: Reuters

Đây là những bước đi ban đầu của Liên minh sản xuất khoáng sản quan trọng của G7 mới được thành lập, "gửi đến thế giới một thông điệp rất rõ ràng", theo Bộ trưởng Năng lượng Canada Tim Hodgson. "Chúng tôi nghiêm túc trong việc giảm thiểu sự tập trung và phụ thuộc vào thị trường", ông Hodgson nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc mở rộng chuỗi cung ứng sẽ cần thời gian, và cho hay mục tiêu là xây dựng các hệ thống trải dài từ "từ mỏ đến nam châm".

Trung Quốc đang chiếm ưu thế áp đảo trong việc chế biến đất hiếm, nguyên liệu cần thiết để sản xuất nam châm được sử dụng trong một loạt các sản phẩm tinh vi. Hôm 30.10, khi phản ứng về kế hoạch lập Liên minh Sản xuất Khoáng sản quan trọng của G7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố Bắc Kinh kêu gọi G7 duy trì các nguyên tắc kinh tế thị trường và ngừng phá hoại trật tự thương mại quốc tế, theo Reuters.

Các bộ trưởng năng lượng G7 gặp nhau tại Toronto sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30.10 đạt được thỏa thuận, theo đó Bắc Kinh sẽ tạm dừng một số hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong ít nhất một năm.