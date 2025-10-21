Mỹ - Úc ký thỏa thuận khoáng sản tỉ đô để giảm phụ thuộc Trung Quốc

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận được chuẩn bị trong nhiều tháng, khẳng định đây là bước đi nhằm "tăng cường an ninh năng lượng và công nghệ" giữa 2 đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Úc Anthony Albanese giơ cao các thỏa thuận đã ký về khoáng sản quan trọng và đất hiếm, tại Nhà Trắng ngày 20.10.2025 ẢNH: AP

Theo nội dung được công bố, 2 nước sẽ đầu tư hơn 3 tỉ USD trong 6 tháng tới vào các dự án khai thác và tinh chế khoáng sản quan trọng. Lầu Năm Góc dự kiến rót vốn xây dựng nhà máy tinh luyện gallium tại Úc. Trong khi đó, Úc cam kết đầu tư thêm gần 1.000 tỉ USD vào Mỹ đến năm 2035, nâng tổng đầu tư song phương lên 1,44 nghìn tỉ USD, theo Reuters.

Thủ tướng Albanese mô tả đây là "một đường ống dẫn dầu trị giá 8,5 tỉ USD đã sẵn sàng hoạt động".

Nhà lãnh đạo Úc nhấn mạnh quan hệ đối tác với Mỹ sẽ vẫn "hợp tác, chuyên nghiệp và hy vọng là nồng ấm", gọi thỏa thuận khoáng sản mới là "một chiến thắng cho nền kinh tế và an ninh của cả hai quốc gia".

Thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát nguồn cung đất hiếm, vốn là nguyên liệu thiết yếu cho xe điện, động cơ máy bay và vũ khí tiên tiến.

Trung Quốc tố Mỹ tung luận điệu xuyên tạc việc kiểm soát đất hiếm

Theo South China Morning Post dẫn dữ liệu của Tổng cục hải quan Bắc Kinh, xuất khẩu nam châm vĩnh cửu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 9 giảm gần 29% so với tháng 8.

Mặc dù củng cố quan hệ với Mỹ, Úc vẫn duy trì sự phụ thuộc thương mại lớn vào Trung Quốc, đặc biệt trong xuất khẩu quặng sắt và than đá. Tuy nhiên, Mỹ đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường và mở rộng công suất tinh chế đất hiếm trong nước.