Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên không gian

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu Thần Châu-21 và phi hành đoàn gồm 3 người rời khỏi bệ phóng ở sa mạc Gobi thuộc tây bắc Trung Quốc hôm 31.10 ảnh: afp

Tàu Thần Châu-21 đã kết nối với trạm Thiên Cung của Trung Quốc vào 2 giờ 22 sáng 1.11, theo Tân Hoa xã.

Cuộc hành trình kéo dài khoảng 3 giờ rưỡi sau khi tàu Thần Châu-21 rời khỏi Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở phía tây bắc Trung Quốc. Tên lửa đẩy là Trường Chinh-2F.

Sứ mệnh được dẫn đầu bởi phi hành gia kỳ cựu Zhang Lu, và có sự tham gia của phi hành gia trẻ nhất của Trung Quốc từ trước đến nay là Wu Fei (32 tuổi), và thành viên còn lại tên Zhang Hongzhang (39 tuổi).

Lần này, Trung Quốc cũng đưa 2 chuột đực và chuột cái cho các cuộc thí nghiệm đầu tiên của nước này có liên quan đến loài gặm nhấm trên quỹ đạo.

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, phi hành đoàn Thần Châu-21 còn thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian và lắp đặt tấm chắn chống rác vũ trụ bên ngoài trạm Thiên Cung.

Chương trình không gian có người lái của Trung Quốc là chương trình thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Liên Xô cũ đưa con người lên quỹ đạo.

Dưới thời Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh đẩy mạnh tham vọng chinh phục vũ trụ. Nước này từng thành công đưa tàu thăm dò Hằng Nga-4 hạ cánh xuống phần tối của mặt trăng trong năm 2019 và đáp robot tự hành lên sao Hỏa năm 2021.

Hôm 30.10, Cơ quan Không gian có người lái Trung Quốc (CMSA) đã liệt kê một loạt các cuộc thử nghiệm then chốt sắp tới trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu đưa người lên mặt trăng năm 2030.