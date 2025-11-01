Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên không gian

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
01/11/2025 09:17 GMT+7

Một tổ gồm 3 phi hành gia Trung Quốc, bao gồm thành viên trẻ tuổi nhất từng tham gia sứ mệnh có người lái của nước này, đã kết nối với trạm không gian Thiên Cung vào rạng sáng 1.11.

- Ảnh 1.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu Thần Châu-21 và phi hành đoàn gồm 3 người rời khỏi bệ phóng ở sa mạc Gobi thuộc tây bắc Trung Quốc hôm 31.10

ảnh: afp

Tàu Thần Châu-21 đã kết nối với trạm Thiên Cung của Trung Quốc vào 2 giờ 22 sáng 1.11, theo Tân Hoa xã.

Cuộc hành trình kéo dài khoảng 3 giờ rưỡi sau khi tàu Thần Châu-21 rời khỏi Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở phía tây bắc Trung Quốc. Tên lửa đẩy là Trường Chinh-2F.

Sứ mệnh được dẫn đầu bởi phi hành gia kỳ cựu Zhang Lu, và có sự tham gia của phi hành gia trẻ nhất của Trung Quốc từ trước đến nay là Wu Fei (32 tuổi), và thành viên còn lại tên Zhang Hongzhang (39 tuổi).

Lần này, Trung Quốc cũng đưa 2 chuột đực và chuột cái cho các cuộc thí nghiệm đầu tiên của nước này có liên quan đến loài gặm nhấm trên quỹ đạo.

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, phi hành đoàn Thần Châu-21 còn thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian và lắp đặt tấm chắn chống rác vũ trụ bên ngoài trạm Thiên Cung.

Chương trình không gian có người lái của Trung Quốc là chương trình thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Liên Xô cũ đưa con người lên quỹ đạo.

Dưới thời Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh đẩy mạnh tham vọng chinh phục vũ trụ. Nước này từng thành công đưa tàu thăm dò Hằng Nga-4 hạ cánh xuống phần tối của mặt trăng trong năm 2019 và đáp robot tự hành lên sao Hỏa năm 2021.

Hôm 30.10, Cơ quan Không gian có người lái Trung Quốc (CMSA) đã liệt kê một loạt các cuộc thử nghiệm then chốt sắp tới trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu đưa người lên mặt trăng năm 2030.

Tin liên quan

Trung Quốc nâng cấp ‘lá chắn’ cho trạm không gian Thiên Cung

Trung Quốc nâng cấp ‘lá chắn’ cho trạm không gian Thiên Cung

Hai trong số ba phi hành gia thuộc sứ mệnh Thần Châu 20 đã đi bộ ngoài không gian suốt hơn 6 giờ rưỡi trong nỗ lực gia cố 'lá chắn' chống rác vũ trụ cho trạm Thiên Cung của Trung Quốc.

Trung Quốc đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung

Tàu Thần Châu-18 vừa kết nối Trạm Thiên Cung Trung Quốc trên không gian

Khám phá thêm chủ đề

Trung Quốc phi hành gia trẻ nhất Trạm Thiên Cung Tàu Thần Châu-21
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận