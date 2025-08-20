Trung Quốc nâng cấp ‘lá chắn’ cho trạm không gian Thiên Cung

Một phi hành gia của sứ mệnh Thần Châu 20 đang đi bộ ngoài không gian, bên ngoài trạm Thiên Cung hôm 15.8 ảnh: CMSA

Đài CCTV hôm 19.8 đưa tin cuộc đi bộ ngoài không gian đã kết thúc vào 22 giờ 47 ngày 15.8 (giờ Bắc Kinh). Cuộc đi bộ đánh dấu nỗ lực thứ hai của sứ mệnh Thần Châu 20 nhằm lắp đặt các thiết bị bảo vệ trạm Thiên Cung gồm 3 mô đun trước nguy cơ từ rác vũ trụ.

Hai phi hành gia Chen Dong và Wang Jie cũng kiểm tra và thực hiện công tác bảo trì đối với phía ngoài trạm Thiên Cung, theo Cơ quan Không gian Phi hành gia Trung Quốc (CMSA).

"Trạm không gian hoạt động ổn định, và phi hành đoàn gồm 3 thành viên trong tình trạng sức khỏe tốt", theo thông báo từ CMSA.

Hoạt động hôm 15.8 là lần đi bộ ngoài không gian thứ 6 của phi hành gia Dong, cũng là kỷ lục cao nhất trong số các phi hành gia Trung Quốc. Hỗ trợ hai đồng nghiệp ở bên ngoài là phi hành gia còn lại của sứ mệnh Thần Châu 20, ông Chen Zhongrui, lúc đó ở bên trong trạm không gian.

Còn theo CGTN hôm nay 20.8, phi hành gia Dong đã mặc bộ đồ không gian B trong lúc đi bộ ngoài không gian. Tính luôn lần này, bộ đồ không gian B trải qua 20 lần hỗ trợ các phi hành gia Trung Quốc cho hoạt động ngoài trạm Thiên Cung.

Như vậy, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phi hành gia Trung Quốc cho biết bộ đồ không gian B đã trở thành trang phục phi hành gia đầu tiên chạm đến mục tiêu hỗ trợ 20 lần hoạt động ngoài trạm Thiên Cung trong vòng 4 năm.

Tổng cộng đã có 11 phi hành gia sử dụng bộ đồ này trong 8 sứ mệnh khác nhau.