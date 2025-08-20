Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc nâng cấp ‘lá chắn’ cho trạm không gian Thiên Cung

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
20/08/2025 11:26 GMT+7

Hai trong số ba phi hành gia thuộc sứ mệnh Thần Châu 20 đã đi bộ ngoài không gian suốt hơn 6 giờ rưỡi trong nỗ lực gia cố 'lá chắn' chống rác vũ trụ cho trạm Thiên Cung của Trung Quốc.

Trung Quốc nâng cấp lá chắn cho trạm Thiên Cung trước rác vũ trụ - Ảnh 1.

Một phi hành gia của sứ mệnh Thần Châu 20 đang đi bộ ngoài không gian, bên ngoài trạm Thiên Cung hôm 15.8

ảnh: CMSA

Đài CCTV hôm 19.8 đưa tin cuộc đi bộ ngoài không gian đã kết thúc vào 22 giờ 47 ngày 15.8 (giờ Bắc Kinh). Cuộc đi bộ đánh dấu nỗ lực thứ hai của sứ mệnh Thần Châu 20 nhằm lắp đặt các thiết bị bảo vệ trạm Thiên Cung gồm 3 mô đun trước nguy cơ từ rác vũ trụ.

Hai phi hành gia Chen Dong và Wang Jie cũng kiểm tra và thực hiện công tác bảo trì đối với phía ngoài trạm Thiên Cung, theo Cơ quan Không gian Phi hành gia Trung Quốc (CMSA).

"Trạm không gian hoạt động ổn định, và phi hành đoàn gồm 3 thành viên trong tình trạng sức khỏe tốt", theo thông báo từ CMSA.

Hoạt động hôm 15.8 là lần đi bộ ngoài không gian thứ 6 của phi hành gia Dong, cũng là kỷ lục cao nhất trong số các phi hành gia Trung Quốc. Hỗ trợ hai đồng nghiệp ở bên ngoài là phi hành gia còn lại của sứ mệnh Thần Châu 20, ông Chen Zhongrui, lúc đó ở bên trong trạm không gian.

Còn theo CGTN hôm nay 20.8, phi hành gia Dong đã mặc bộ đồ không gian B trong lúc đi bộ ngoài không gian. Tính luôn lần này, bộ đồ không gian B trải qua 20 lần hỗ trợ các phi hành gia Trung Quốc cho hoạt động ngoài trạm Thiên Cung.

Như vậy, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phi hành gia Trung Quốc cho biết bộ đồ không gian B đã trở thành trang phục phi hành gia đầu tiên chạm đến mục tiêu hỗ trợ 20 lần hoạt động ngoài trạm Thiên Cung trong vòng 4 năm.

Tổng cộng đã có 11 phi hành gia sử dụng bộ đồ này trong 8 sứ mệnh khác nhau.

Tin liên quan

Trung Quốc đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung

Trung Quốc đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 20, đưa 3 phi hành gia lên Trạm không gian Thiên Cung để tiến hành hàng loạt nghiên cứu, cũng như bảo dưỡng và nâng cấp trạm.

Tàu Thần Châu-18 vừa kết nối Trạm Thiên Cung Trung Quốc trên không gian

Trung Quốc phóng mô đun cuối cùng của trạm Thiên Cung

Khám phá thêm chủ đề

Trạm Thiên Cung rác vũ trụ sứ mệnh Thần Châu 20 phi hành gia Trung Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận