Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
06/01/2026 06:00 GMT+7

Tin tức Vững bước trong hành trình phát triển của đất nước; "Quái ngư" sông Đà trong cỗ lá Mường; Thử thách bản lĩnh... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.1.2026.

Vững bước trong hành trình phát triển của đất nước

Chiều 5.1 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Kỷ niệm 40 năm báo Thanh Niên: Hành trình phát triển và những câu chuyện độc đáo - Ảnh 1.

Báo Thanh Niên vinh dự nhận bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026)

Ảnh: Độc Lập

"Quái ngư" sông Đà trong cỗ lá Mường

Tại sao dân sành ăn lại mê mẩn những loài "quái ngư" dưới sông Đà? Bài viết hé lộ câu chuyện quái ngư và quy tắc "người vào, ma ra" trong ẩm thực xứ Mường. (trang 12)

Kỷ niệm 40 năm báo Thanh Niên: Hành trình phát triển và những câu chuyện độc đáo - Ảnh 2.

Một mâm cá sông Đà với cá bống kho, cá ốt đồ, cá mầm nấu lá sắn muối chua

ẢNH: P.A

Thử thách bản lĩnh

Cuộc đối đầu U.23 Jordan vào 18 giờ 30 hôm nay (6.1) không đơn thuần chỉ là trận ra quân bảng A VCK U.23 châu Á 2026, mà còn mang ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé vào tứ kết của U.23 VN. (trang 20)

Kỷ niệm 40 năm báo Thanh Niên: Hành trình phát triển và những câu chuyện độc đáo - Ảnh 3.

Nếu giữ được phong độ cao và tiếp tục phát huy bản lĩnh kiên cường, U.23 VN có thể tạo bất ngờ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khám phá thêm chủ đề

kỷ niệm 40 năm báo thanh niên đoàn TNCS Hồ Chí Minh U. 23 Jordan U. 23 VN
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
