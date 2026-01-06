Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.1.2026

Vững bước trong hành trình phát triển của đất nước
Chiều 5.1 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).
"Quái ngư" sông Đà trong cỗ lá Mường
Tại sao dân sành ăn lại mê mẩn những loài "quái ngư" dưới sông Đà? Bài viết hé lộ câu chuyện quái ngư và quy tắc "người vào, ma ra" trong ẩm thực xứ Mường. (trang 12)
Thử thách bản lĩnh
Cuộc đối đầu U.23 Jordan vào 18 giờ 30 hôm nay (6.1) không đơn thuần chỉ là trận ra quân bảng A VCK U.23 châu Á 2026, mà còn mang ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé vào tứ kết của U.23 VN. (trang 20)
Bình luận (0)