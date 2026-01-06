Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.1.2026

Vững bước trong hành trình phát triển của đất nước

Chiều 5.1 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Báo Thanh Niên vinh dự nhận bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) Ảnh: Độc Lập

"Quái ngư" sông Đà trong cỗ lá Mường

Tại sao dân sành ăn lại mê mẩn những loài "quái ngư" dưới sông Đà? Bài viết hé lộ câu chuyện quái ngư và quy tắc "người vào, ma ra" trong ẩm thực xứ Mường. (trang 12)

Một mâm cá sông Đà với cá bống kho, cá ốt đồ, cá mầm nấu lá sắn muối chua ẢNH: P.A

Thử thách bản lĩnh

Cuộc đối đầu U.23 Jordan vào 18 giờ 30 hôm nay (6.1) không đơn thuần chỉ là trận ra quân bảng A VCK U.23 châu Á 2026, mà còn mang ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé vào tứ kết của U.23 VN. (trang 20)