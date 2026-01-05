Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
05/01/2026 06:00 GMT+7

Tin tức Du lịch đầy khí thế đầu năm mới, Thầy mo Mường và túi Khót bí ẩn, Hé lộ chi tiết vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.1.2026.

Du lịch đầy khí thế đầu năm mới

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.1.2026 - Ảnh 1.

Du khách quốc tế hòa mình vào không khí sôi động trong sự kiện countdown đón năm mới 2026 tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những điểm đến rộn ràng đón "khách Tây", những lễ hội countdown mừng năm mới gây choáng ngợp với khách quốc tế - một mùa Tết Dương lịch tưng bừng đã tiếp thêm hứng khởi để ngành du lịch VN vững tin cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng.

Thầy mo Mường và túi Khót bí ẩn

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.1.2026 - Ảnh 2.

Tùy từng việc cụ thể, thầy mo có thể thỉnh mời tổ tiên về hỗ trợ

Ảnh: P.A - L.Y

Lên xứ Mường Chậm (tỉnh Phú Thọ) gặp thầy mo đời thứ 6, mở túi Khót chứa hơn 40 bảo bối và nghe những câu chuyện nằm giữa ranh giới hư - thực.

Hé lộ chi tiết vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.1.2026 - Ảnh 3.

Tổng thống Maduro được áp giải đến văn phòng Cơ quan Chống ma túy Mỹ tại New York

ẢNH: REUTERS

Sáng qua (4.1, giờ VN), Tổng thống Maduro cùng vợ đã được đưa đến trại giam tại TP.New York (bang New York, Mỹ) để chờ bị xét xử về cáo buộc liên quan ma túy và một số cáo buộc khác, sau khi bị bắt khỏi khu quân sự ở phía nam Caracas rạng sáng 3.1.

Xem thêm bình luận