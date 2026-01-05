Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.1.2026

Du lịch đầy khí thế đầu năm mới

Du khách quốc tế hòa mình vào không khí sôi động trong sự kiện countdown đón năm mới 2026 tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Những điểm đến rộn ràng đón "khách Tây", những lễ hội countdown mừng năm mới gây choáng ngợp với khách quốc tế - một mùa Tết Dương lịch tưng bừng đã tiếp thêm hứng khởi để ngành du lịch VN vững tin cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng.

Thầy mo Mường và túi Khót bí ẩn

Tùy từng việc cụ thể, thầy mo có thể thỉnh mời tổ tiên về hỗ trợ Ảnh: P.A - L.Y

Lên xứ Mường Chậm (tỉnh Phú Thọ) gặp thầy mo đời thứ 6, mở túi Khót chứa hơn 40 bảo bối và nghe những câu chuyện nằm giữa ranh giới hư - thực.

Hé lộ chi tiết vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela

Tổng thống Maduro được áp giải đến văn phòng Cơ quan Chống ma túy Mỹ tại New York ẢNH: REUTERS

Sáng qua (4.1, giờ VN), Tổng thống Maduro cùng vợ đã được đưa đến trại giam tại TP.New York (bang New York, Mỹ) để chờ bị xét xử về cáo buộc liên quan ma túy và một số cáo buộc khác, sau khi bị bắt khỏi khu quân sự ở phía nam Caracas rạng sáng 3.1.