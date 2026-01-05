Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.1.2026

Du lịch đầy khí thế đầu năm mới
Những điểm đến rộn ràng đón "khách Tây", những lễ hội countdown mừng năm mới gây choáng ngợp với khách quốc tế - một mùa Tết Dương lịch tưng bừng đã tiếp thêm hứng khởi để ngành du lịch VN vững tin cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng.
Thầy mo Mường và túi Khót bí ẩn
Lên xứ Mường Chậm (tỉnh Phú Thọ) gặp thầy mo đời thứ 6, mở túi Khót chứa hơn 40 bảo bối và nghe những câu chuyện nằm giữa ranh giới hư - thực.
Hé lộ chi tiết vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela
Sáng qua (4.1, giờ VN), Tổng thống Maduro cùng vợ đã được đưa đến trại giam tại TP.New York (bang New York, Mỹ) để chờ bị xét xử về cáo buộc liên quan ma túy và một số cáo buộc khác, sau khi bị bắt khỏi khu quân sự ở phía nam Caracas rạng sáng 3.1.
