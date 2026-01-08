Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
08/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức Hộ kinh doanh lúng túng với sổ sách kế toán; Chuyện "chiêng có hồn"; Giải mã tham vọng lãnh thổ của Tổng thống Trump... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.1.2026.

Hộ kinh doanh lúng túng với sổ sách kế toán

Hộ kinh doanh lúng túng với sổ sách kế toán và câu chuyện thú vị từ chiếc chiêng - Ảnh 1.

Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang vất vả tập kê khai sổ sách kế toán theo Thông tư 152/2025 áp dụng từ đầu năm 2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 152/2025 hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với đầy đủ biểu mẫu, nhưng nhiều hộ vẫn loay hoay, lúng túng khi thực hiện. (trang 4)

Chuyện "chiêng có hồn"

Hộ kinh doanh lúng túng với sổ sách kế toán và câu chuyện thú vị từ chiếc chiêng - Ảnh 2.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Thực và chiếc chiêng xoa độc đáo

ẢNH: L.Y

Chỉ bằng cái xoa nhẹ, chiếc chiêng cổ bỗng ngân lên thứ âm thanh lạnh sống lưng. Nhưng lạ thay, cũng chiếc chiêng ấy, người khác xoa mãi, chiêng vẫn im lặng.

Giải mã tham vọng lãnh thổ của Tổng thống Trump

Hộ kinh doanh lúng túng với sổ sách kế toán và câu chuyện thú vị từ chiếc chiêng - Ảnh 3.

Tổng thống Trump khẳng định muốn mua lại Greenland

ẢNH: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tái khẳng định mong muốn thâu tóm Greenland - vùng đất vốn từng nằm trong một kế hoạch mở rộng lãnh thổ xứ cờ hoa có từ thập niên 1930.

Xem thêm bình luận