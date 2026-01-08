Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.1.2026

Hộ kinh doanh lúng túng với sổ sách kế toán

Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang vất vả tập kê khai sổ sách kế toán theo Thông tư 152/2025 áp dụng từ đầu năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 152/2025 hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với đầy đủ biểu mẫu, nhưng nhiều hộ vẫn loay hoay, lúng túng khi thực hiện. (trang 4)

Chuyện "chiêng có hồn"

Nghệ nhân Nguyễn Văn Thực và chiếc chiêng xoa độc đáo ẢNH: L.Y

Chỉ bằng cái xoa nhẹ, chiếc chiêng cổ bỗng ngân lên thứ âm thanh lạnh sống lưng. Nhưng lạ thay, cũng chiếc chiêng ấy, người khác xoa mãi, chiêng vẫn im lặng.

Giải mã tham vọng lãnh thổ của Tổng thống Trump

Tổng thống Trump khẳng định muốn mua lại Greenland ẢNH: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tái khẳng định mong muốn thâu tóm Greenland - vùng đất vốn từng nằm trong một kế hoạch mở rộng lãnh thổ xứ cờ hoa có từ thập niên 1930.