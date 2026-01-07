Hộ kinh doanh ghi sổ chi tiết tiền theo dõi thu chi như thế nào?

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 152/2025 hướng dẫn kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ đầu năm mới 2026. Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện các sổ kế toán hướng dẫn tại Thông tư này như sổ doanh thu bán hàng hóa; sổ chi tiết doanh thu, chi phí; sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; sổ chi tiết tiền.

Hộ kinh doanh phải ghi sổ chi tiết tiền để theo dõi tình hình thu, chi bằng tiền mặt hoặc tiền gửi không kỳ hạn ẢNH: NG.NGA

Trong đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ chi tiết tiền để theo dõi tình hình thu, chi bằng tiền mặt hoặc tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi để thanh toán) trong tài khoản của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể mở sổ này chi tiết theo từng loại tiền (tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn). Đối với tiền gửi không kỳ hạn, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể theo dõi riêng số tiền gửi tại từng ngân hàng hoặc từng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Sổ chi tiết tiền được hướng dẫn thực hiện theo mẫu sau:

SỔ CHI TIẾT TIỀN

Kỳ kê khai: ............

Đơn vị tính:

Chứng từ Diễn giải Số tiền Số hiệu Ngày tháng Thu/Gửi vào Chi/Rút ra A B C 1 2 Tiền mặt Tiền mặt đầu kỳ .... .... Tổng tiền thu vào trong kỳ Tổng tiền chi ra trong kỳ Tiền mặt tồn cuối kỳ Tiền gửi không kỳ hạn Ngân hàng.... Tiền gửi đầu kỳ .... .... Tổng gửi vào trong kỳ Tổng tiền rút ra trong kỳ Tiền gửi cuối kỳ Ngân hàng... .... Ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/ CÁ NHÂN KINH DOANH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Phương pháp ghi sổ cụ thể như sau:

- Cột A, B: Ghi số hiệu và ngày, tháng của chứng từ.

- Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ phát sinh.

- Cột 1, 2: Ghi số tiền thu, chi tiền mặt hoặc số tiền gửi không kỳ hạn gửi vào, rút ra.

Cuối kỳ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính ra số tiền mặt thu, chi, tồn quỹ và số tiền gửi không kỳ hạn gửi vào, rút ra, dư cuối kỳ.

Thông tư này cũng quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được lựa chọn lưu trữ các tài liệu kế toán (hóa đơn, chứng từ kế toán, sổ kế toán...) trên phương tiện điện tử hoặc bằng bản giấy. Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối thiểu là 5 năm, đối với thời hạn lưu trữ hóa đơn thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.



