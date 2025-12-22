Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Gia Lai còn hơn 4.500 bộ cồng chiêng

Trần Hiếu
22/12/2025 18:41 GMT+7

Tỉnh Gia Lai hiện lưu giữ hơn 4.500 bộ cồng chiêng và đang xây dựng đề án Bảo tồn, phát huy không gian văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026 - 2030, gắn gìn giữ di sản với phát triển kinh tế, du lịch và hội nhập quốc tế.

Ngày 22.12, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết số lượng cồng chiêng trên địa bàn hiện đứng đầu so với các tỉnh thuộc Không gian văn hóa cồng chiêng được UNESCO công nhận là "Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại".

Qua 2 lần kiểm kê với quy mô toàn tỉnh vào các năm 2008 và 2020 - 2021 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn lưu giữ 4.576 bộ cồng chiêng và 117 chiêng lẻ. Đây là cơ sở quý giá để ngành văn hóa tỉnh Gia Lai xây dựng chương trình bảo tồn, phát huy không gian diễn tấu, diễn xướng của cồng chiêng và các loại hình liên quan.

Gia Lai còn hơn 4.500 bộ cồng chiêng- Ảnh 1.

Cồng chiêng đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của các dân tộc thiểu số khu vực Tây nguyên

ẢNH: TRẦN HIẾU

Đặc biệt, năm 2026, Gia Lai được chọn đăng cai Năm du lịch quốc gia với chủ đề “Gia Lai - hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh”, triển khai nhiều chương trình kết nối rừng - biển. Tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu đạt 40.000 tỉ đồng.

Song song đó, Gia Lai đang xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy bền vững Không gian văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026 - 2030, gắn gìn giữ di sản với phát triển kinh tế, du lịch và hội nhập quốc tế. Mục tiêu là đưa cồng chiêng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu, quảng bá hình ảnh, con người Gia Lai đến du khách trong và ngoài nước.

