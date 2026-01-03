George Clooney 'khẩu chiến' với Tổng thống Donald Trump khi rời Mỹ chuyển đến Pháp

Ngày 2.1, Daily Mail đưa tin George Clooney đã đưa ra phản hồi sau khi bị ông Donald Trump chế giễu về việc anh cùng vợ là luật sư Amal Clooney trở thành công dân Pháp. Phát biểu của nam diễn viên kỳ cựu được đăng tải thông qua tạp chí The Hollywood Reporter, ngay sau khi Tổng thống Mỹ có một bài đăng dài vào đêm giao thừa 31.12.2025 nhắm thẳng vào cặp đôi nổi tiếng này.

Mâu thuẫn leo thang sau khi gia đình George Clooney quyết định rời Mỹ

Trước đó, ông Donald Trump gọi George Clooney là một "người đàn ông bình thường" và "liên tục phàn nàn về lẽ thường trong chính trị", sau khi nam diễn viên nhiều năm ủng hộ đảng Dân chủ và vợ nhận được quốc tịch Pháp.

George Clooney và vợ thu hút sự chú ý sau khi chuyển đến Pháp sinh sống Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố gửi truyền thông, George Clooney mỉa mai đáp lại: "Tôi hoàn toàn đồng ý với vị tổng thống đương nhiệm. Chúng ta phải làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chúng ta sẽ bắt đầu vào tháng 11". Phát ngôn này được cho là ám chỉ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ diễn ra vào ngày 3.11.

Trước đó không lâu, George Clooney và Amal Clooney bị bắt gặp xuất hiện tình cảm trong một chuyến dạo chơi lãng mạn tại miền Nam nước Pháp. Hình ảnh này càng thu hút sự chú ý trong bối cảnh gia đình Clooney vừa chính thức chuyển sang sinh sống tại quốc gia châu Âu này.

Trong bài đăng đêm giao thừa, ông Donald Trump công kích gay gắt việc cặp đôi trở thành công dân Pháp. Ông chế giễu đây là "tin tốt", đồng thời gọi George và Amal Clooney là "hai trong số những nhà tiên đoán chính trị tệ hại nhất mọi thời đại". Tổng thống Mỹ cũng cho rằng nước Pháp đang đối mặt với "vấn đề tội phạm nghiêm trọng" do chính sách nhập cư mà ông đánh giá là "thảm hại" và so sánh tình trạng này với nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Ông Donald Trump tiếp tục nhắc lại việc George Clooney từng quay lưng với cựu Tổng thống Joe Biden sau một cuộc tranh luận gây tranh cãi, rồi ủng hộ một ứng viên khác của đảng Dân chủ. Trong cùng bài viết, ông gọi các bộ phim của George Clooney là "tầm thường", cho rằng nam diễn viên "nổi tiếng vì chính trị nhiều hơn là điện ảnh".

Tổng thống Donald Trump đăng tải bài viết dài trên mạng xã hội, chỉ trích việc gia đình George Clooney rời Mỹ Ảnh: Reuters

Cuối tháng 12.2025, truyền thông Mỹ xác nhận George Clooney và vợ - người mang hai quốc tịch Anh - Lebanon, đã nhận hộ chiếu Pháp, cùng với hai con song sinh 8 tuổi Alexander và Ella. George Clooney từng công khai cho biết luật bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt của Pháp là một trong những lý do khiến vợ chồng anh quyết định nuôi dạy con cái tại đây.

Ngày 30.12.2025, chỉ một ngày trước bài đăng công kích của ông Donald Trump, George Clooney đã có cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety khi tham dự một sự kiện tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ). Tại đây, anh chia sẻ về mối quan hệ trong quá khứ với vị tổng thống đương nhiệm: "Tôi từng biết ông ấy rất rõ. Ông ấy thường xuyên gọi cho tôi, thậm chí từng cố giúp tôi vào bệnh viện để gặp một bác sĩ phẫu thuật cột sống. Chúng tôi từng gặp nhau ở các câu lạc bộ, nhà hàng. Ông ấy khá ngô nghê. Ít nhất là trước đây. Nhưng mọi thứ đã thay đổi".