George Clooney tuyên bố ngừng đóng cảnh hôn trên màn ảnh

Nam diễn viên chia sẻ rằng mình đang bước vào một giai đoạn mới trong sự nghiệp và lựa chọn đi theo con đường của một biểu tượng Hollywood khác. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, George Clooney cho biết anh lấy cảm hứng từ cố diễn viên từng đoạt giải Oscar Paul Newman - người từng tuyên bố không đóng các cảnh lãng mạn với bất kỳ ai ngoài vợ mình là Joanne Woodward, theo E! News hôm 16.12.

Ngừng diễn cảnh hôn vì tuổi tác và sự tôn trọng dành cho vợ

"Tôi đang cố gắng đi theo cách Paul Newman đã chọn. Được rồi, tôi sẽ không hôn một cô gái nào nữa trên màn ảnh. Khi tôi bước sang tuổi 60, tôi đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với vợ mình về vấn đề này. Tôi nói: 'Anh vẫn còn khỏe, vẫn theo kịp mọi người. Nhưng 25 năm nữa, anh sẽ 85 tuổi. Dù có ăn bao nhiêu thanh ngũ cốc đi nữa thì đó vẫn là một con số rất thực tế'", ngôi sao phim Ocean's Eleven tiết lộ.

George Clooney không còn hứng thú với những vai diễn lãng mạn trên màn ảnh rộng Ảnh: Variety

George Clooney từng xây dựng tên tuổi như một trong những nam diễn viên đóng vai tình nhân được yêu thích nhất Hollywood. Trong sự nghiệp của mình, anh ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim lãng mạn nổi tiếng như One Fine Day đóng cùng mỹ nhân Michelle Pfeiffer, Out of Sight với ca sĩ Jennifer Lopez, Up in the Air cùng người đẹp Vera Farmiga và gần đây nhất là Ticket to Paradise, nơi anh tái hợp với minh tinh Julia Roberts.



Nam chính của loạt phim ER được cho là đã hé lộ quyết định rời xa dòng phim lãng mạn từ khá lâu. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes hồi tháng 3.2025, George Clooney cho biết anh chủ động rút lui khỏi các vai diễn tình cảm để nhường chỗ cho thế hệ nam chính trẻ của Hollywood.

"Tôi đã 64 tuổi rồi. Tôi không có ý định cạnh tranh với những nam diễn viên 25 tuổi. Đó không còn là công việc phù hợp với tôi. Có thể tôi sẽ không đóng phim lãng mạn nữa", George Clooney chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố tuổi tác, George Clooney thẳng thắn thừa nhận việc từ chối các cảnh hôn với bạn diễn nữ xuất phát từ sự tôn trọng dành cho vợ Ảnh: FilmMagic

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với The New York Times vào năm 2022, George Clooney từng kể lại một kỷ niệm hài hước từ những ngày đầu sự nghiệp, khi anh gặp rắc rối với một đạo diễn vì cách thể hiện cảnh hôn trên màn ảnh: "Tôi nhớ hồi mới vào nghề, tôi phải đóng một cảnh hôn với một cô gái và đạo diễn nói với tôi rằng: Không phải như thế. Tôi đã nghĩ: Này anh bạn, đó là cách tôi vẫn làm ngoài đời thật đấy. Đó chính là phong cách của tôi".