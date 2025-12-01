Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

George Clooney oán giận nhiều năm vì bị Brad Pitt 'giành' vai

Thanh Chi
Thanh Chi
01/12/2025 18:08 GMT+7

Tài tử George Clooney thừa nhận khó chịu, không thèm xem bộ phim 'Thelma & Louise' suốt nhiều năm vì để vuột mất vai diễn đắt giá vào tay Brad Pitt, giúp đồng nghiệp vụt sáng.

George Clooney oán giận nhiều năm vì bị Brad Pitt 'giành' vai - Ảnh 1.

George Clooney từng khó chịu vì vuột mất vai diễn đắt giá vào tay Brad Pitt

ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với The Times, George Clooney tiết lộ ông từng suýt nhận được vai J.D - chàng lang thang quyến rũ do Brad Pitt thủ vai trong bộ phim kinh điển Thelma & Louise. Tài tử 64 tuổi hiếm hoi chia sẻ về cảm xúc tiêu cực của bản thân khi mất vai diễn quan trọng vào tay đồng nghiệp thân thiết trong những năm đầu sự nghiệp. "Tôi đã đi đến bài kiểm tra cuối cùng cho vai diễn trong dự án đó và trời ơi, cuối cùng Brad mới là người đạt được điều đó", tài tử Mỹ nhớ lại.

Thelma & Louise tạo nên cú hit phòng vé, đưa sự nghiệp diễn xuất của Brad Pitt vụt sáng, biến tài tử thành ngôi sao điện ảnh chỉ sau một đêm. Trong khi đó, George Clooney lúc ấy vẫn chỉ được biết đến nhiều nhất qua các tác phẩm truyền hình. Ông thừa nhận mình đã phải vật lộn với cảm giác oán giận suốt nhiều năm kể từ khi vuột mất vai diễn đó. Nam diễn viên nói với tờ The Times rằng thời điểm ấy bản thân đặc biệt thất vọng vì tin rằng nếu mình giành được vai diễn, ông đã có thể tìm được bước ngoặt lớn để bứt phá trong lĩnh vực điện ảnh.

George Clooney oán giận nhiều năm vì bị Brad Pitt 'giành' vai - Ảnh 2.

Brad Pitt trong Thelma & Louise

ẢNH: MGM

George Clooney nhớ lại: "Lúc đó tôi đang hoạt động ở mảng truyền hình, có mức thu nhập khá nhưng thời đó các diễn viên chỉ tập trung xây dựng hình tượng diễn viên điện ảnh và chỉ làm truyền hình tạm bợ thôi. Hồi đó, tôi không thèm coi Thelma & Louise suốt nhiều năm, vì tôi bực mình. Vai diễn đó đã mở ra sự nghiệp điện ảnh cho cậu ấy, trước đó cậu ấy chỉ đóng sitcom và mấy thứ linh tinh". Ngôi sao từng hai lần đoạt giải Oscar cho biết mặc dù khi ấy vẫn còn bực bội nhưng về sau ông và Brad Pitt đã trở thành bạn thân rồi cộng sự ăn ý trong công việc.

George Clooney và Brad Pitt là bạn thân, cộng sự ăn ý suốt nhiều năm

Hai tài tử đắt giá của Hollywood cùng "khuấy đảo" màn ảnh với loạt "bom tấn": Ocean's Eleven (2001), Ocean's Twelve (2004), Ocean's Thirteen (2007), Burn After Reading (2008) rồi Wolfs (2024). Trong cuộc trò chuyện với The Times, George Clooney cho biết Brad Pitt (người từng là "đối thủ" của mình) vẫn thường trêu chọc ông về việc để vuột mất vai diễn. "Cậu ta cứ trêu tôi mãi. Và tất nhiên khi xem bộ phim, tôi chỉ có thể nghĩ: ồ, vai diễn này phải dành cho cậu ta thôi", nghệ sĩ nói thêm.

George Clooney oán giận nhiều năm vì bị Brad Pitt 'giành' vai - Ảnh 3.

Brad Pitt cùng bạn gái và vợ chồng George Clooney xuất hiện tại một sự kiện điện ảnh danh giá. Hai tài tử là bạn thân, cộng sự ăn ý suốt nhiều năm

ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn trên The Graham Norton Show hồi 2022, bạn diễn của Brad Pitt trong phim là Geena Davis nhớ lại kỷ niệm lúc thử vai. "Khi tôi được chọn, chỉ còn bốn người vào vòng tuyển chọn cuối cho vai J.D. Họ hỏi: 'Cô có muốn đọc kịch bản cùng họ không, để chúng tôi xem thế nào?'. Rồi họ đến, ai cũng rất đẹp trai, tóc nâu và rất tài năng. Tôi không quan tâm đó là ai. Và rồi người thứ tư bước vào là Brad Pitt. Anh ấy rất lôi cuốn và tài năng đến nỗi tôi đã làm hỏng buổi thử vai của anh ấy vì quên nói lời thoại", nữ diễn viên chia sẻ. Bà nói thêm rằng khi được các nhà sản xuất hỏi bà nghĩ ai nên là người vào vai J.D, Davis dứt khoát: "Anh chàng tóc vàng!".

Ngôi sao giành giải Oscar nhớ lại rằng ba ứng cử viên khác cho vai diễn này bao gồm Clooney, Mark Ruffalo và Grant Show. Bà thừa nhận mình không có ấn tượng gì với họ.

