Khung cảnh Việt Nam xuất hiện trong bom tấn Netflix

Loạt phim nhanh chóng vào top thịnh hành chỉ sau ba ngày ra mắt, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của dòng phim tâm lý giật gân Hàn Quốc. Đáng chú ý, trong phim lại xuất hiện khung cảnh Việt Nam khiến người xem Việt thích thú.

Hội An rực rỡ trong tập cuối As You Stood By Ảnh: STUDIO NOAH

Sau nhiều biến cố trong cuộc đời, hai nhân vật chính là Eun Su (Jeon So Nee) và Hui Su (Lee Yoo Mi) quyết định rời Hàn Quốc để bắt đầu cuộc sống mới tại Việt Nam. Những khung hình bãi biển ngập nắng, phố cổ rực rỡ đèn lồng về đêm mang đến cảm giác bình yên, nhẹ nhõm, hoàn toàn đối lập với không khí u ám ở nửa đầu phim.

Vì sao khung cảnh Việt Nam xuất hiện trong 'As You Stood By'?

Ê kíp sản xuất tiết lộ, phần quay tại Việt Nam có sự tham gia của đội ngũ kỹ thuật, hậu cần và diễn viên phụ người Việt. Các cảnh được ghi hình tại nhiều địa điểm ở Đà Nẵng và Hội An, từ những con đường nhỏ, quán xá địa phương đến bãi biển thơ mộng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả Việt nhanh chóng nhận ra địa điểm quen thuộc và chia sẻ cảm xúc tự hào: "Chợ Cồn nè!", "Đà Nẵng đẹp quá", "Đã xem và cảm thấy tự hào", "Một Hội An quá đỗi bình yên"... Việc chọn Việt Nam xuất hiện trong phần kết phim cũng là một quyết định có chủ đích. Thay vì khép lại bằng bi kịch, đạo diễn muốn gửi gắm thông điệp chữa lành và Việt Nam được chọn làm nơi yên bình, dễ khiến người ta muốn bắt đầu lại.

Khán giả Việt tự hào khi Việt Nam xuất hiện trên màn ảnh quốc tế Ảnh: STUDIO NOAH

Từ góc độ sản xuất, đây là minh chứng cho thấy Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc của các đoàn phim quốc tế. Trước đó, nhiều dự án nước ngoài cũng chọn Hạ Long, Ninh Bình, TP.HCM hay Đà Lạt làm bối cảnh. Sự xuất hiện của As You Stood By trên nền tảng toàn cầu tiếp tục đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế. Với người xem trong nước, những khung cảnh thân thuộc trên màn ảnh quốc tế không chỉ là hình ảnh đẹp mà còn là niềm vui nho nhỏ, khi quê hương mình được nhìn thấy và kể bằng một góc nhìn khác.

As You Stood By gồm 8 tập kể về hai người phụ nữ bị dồn đến đường cùng và cách họ biến nỗi sợ thành sức mạnh để giành lại quyền được sống. Hui Su mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân ngột ngạt, chịu bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần từ chồng, trong khi bạn thân Eun Su là người duy nhất phát hiện bí mật này và đồng hành cùng cô trong những giây phút cam go nhất.

Ngay sau khi ra mắt, As You Stood By đã vươn lên vị trí top 1 Netflix Hàn Quốc và lọt vào top trending tại nhiều quốc gia châu Á.