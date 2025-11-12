Nhật Kim Anh, Khả Như... khoe sắc trên thảm đỏ ra mắt 'Truy tìm Long Diên Hương'

Tối 11.11, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Truy tìm Long Diên Hương tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham gia như ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh, diễn viên Vân Trang, diễn viên Khả Như, ca sĩ Trương Quỳnh Anh, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu…

Tại sự kiện, "tân binh làng hài" Nguyên Thảo gây chú ý với vẻ ngoài nhuận sắc. Nữ diễn viên 9X chọn đầm trắng ánh kim tôn vóc dáng gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn. Đây là lần đầu cô tham gia một bộ phim hành động nên không tránh khỏi lo lắng, đặc biệt sợ rằng màn thể hiện của mình chưa đủ khiến khán giả cảm thấy "đã mắt".

Nữ diễn viên tiết lộ, dù lần đầu góp mặt trong thể loại phim hành động nhưng hầu hết các cảnh quay khó đều do cô tự mình thực hiện, đáng chú ý là phân đoạn lái xe lôi đầy nguy hiểm. "Đạo diễn yêu cầu những cảnh quay phải thấy rõ mặt diễn viên. Ê kíp luôn cố gắng đảm bảo an toàn nên tôi cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, tôi vẫn rất áp lực khi lái xe, vì phía trước là máy quay, phía sau là bạn diễn, chỉ sợ mình sơ suất sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Tôi cũng tiếc vì còn một cảnh bốc đầu xe chưa kịp quay. Hy vọng sẽ có phần 2 để tôi được thực hiện trọn vẹn", Nguyên Thảo chia sẻ.

Dàn diễn viên trong phim Truy tìm Long Diên Hương Ảnh:

Bên cạnh đó, dù đã quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn trên màn ảnh rộng, song lần thử sức với thể loại hành động của Quang Tuấn vẫn mang đến không ít bất ngờ. Nam diễn viên thừa nhận anh có phần lo lắng trước phản ứng của người xem, bởi hành động không phải là thế mạnh của mình. "Tôi hơi hồi hộp trong buổi ra mắt phim. Nhìn thấy mọi người hào hứng như vậy, tôi càng run hơn. Đây là lần đầu tôi đóng phim hành động nên cũng có nhiều lo sợ. Nhưng khi thấy khán giả hài lòng, tôi cảm thấy yên tâm phần nào", sao nam 8X chia sẻ.

Truy tìm Long Diên Hương là bộ phim thể loại hài - hành động kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn thủ vai) và Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Từ một cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị thực sự của tình thân, tình làng nghĩa xóm và lòng trung thành. Bộ phim mang đậm hơi thở miền biển, nơi con người vẫn gìn giữ niềm tin vào điều thiêng liêng giữa sóng gió của cuộc đời. Với sự tham gia của các diễn viên: NSND Thanh Nam, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, diễn viên Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, Doãn Quốc Đam, Nguyên Thảo...

Sao Việt hội ngộ thảm đỏ 'Truy tìm Long Diên Hương'

Xuất hiện trên thảm đỏ, Nhật Kim Anh gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung và nhuận sắc. Nữ ca sĩ chọn chiếc váy trắng cổ yếm thanh lịch, khéo khoe bờ vai trần cùng vóc dáng thon gọn. Thời gian gần đây, cô thường xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí để chúc mừng đồng nghiệp ra mắt dự án nghệ thuật. Giọng ca Đoạn đường vắng cho biết, cô luôn trân trọng cơ hội được gặp gỡ, giao lưu cùng đồng nghiệp và khán giả sau thời gian tập trung cho công việc kinh doanh. Ảnh: ĐPCC

Nữ diễn viên Khả Như xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào, thu hút ánh nhìn khi diện váy màu kem khoe khéo bờ vai trần gợi cảm. Cô đến chúc mừng đồng nghiệp Quang Tuấn trong buổi ra mắt phim Truy tìm Long Diên Hương. Cả hai từng có dịp hợp tác trong bộ phim Quỷ nhập tràng, vì thế Khả Như cho biết cô rất háo hức khi thấy nam diễn viên thử sức ở thể loại hành động Ảnh: ĐPCC

Sau lễ cưới tại quê nhà Đà Lạt, Á hậu Quỳnh Châu nhanh chóng trở lại với các sự kiện giải trí. Tại buổi ra mắt phim Truy tìm Long Diên Hương, người đẹp chọn chiếc váy ngắn gợi cảm, khoe đôi chân thon và vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ Ảnh: ĐPCC

Trương Quỳnh Anh gây chú ý trên thảm đỏ với chiếc váy gợi cảm, tôn trọn đường cong quyến rũ. Gần đây, nữ ca sĩ vừa thử sức ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng chay và cho biết sẽ sớm trở lại hoạt động nghệ thuật khi tìm được dự án phù hợp. Xuất hiện cùng cô tại sự kiện, Ngọc Thanh Tâm ghi điểm với outfit thanh lịch cùng lối trang điểm ngọt ngào, trẻ trung, toát lên vẻ hiện đại nhưng vẫn đầy nữ tính Ảnh: ĐPCC

Tuyền Mập thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn sau thời gian giảm cân thành công. Nữ diễn viên diện trang phục đơn giản nhưng tinh tế, khoe vẻ rạng rỡ và tự tin trước ống kính. Cô cho biết việc thay đổi ngoại hình giúp bản thân cảm thấy khỏe khoắn, năng động hơn và sẵn sàng cho những dự án nghệ thuật sắp tới Ảnh: ĐPCC

MC Ngọc Tiên được ông xã Sỹ Toàn "tháp tùng" đi sự kiện Ảnh: ĐPCC





