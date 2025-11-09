'Thầy giáo Ngạn' Trần Nghĩa trở lại khác lạ

Sinh năm 1993, Trần Nghĩa có trong tay một hành trình nghệ thuật đáng kể với nhiều vai diễn ấn tượng. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai diễn đầu tay trong bộ phim Ánh sáng trước mặt, sau đó góp mặt trong Cuộc đời của Yến... Nam diễn viên 9X cũng từng xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, Chiều ngang qua phố cũ… Tuy nhiên, phải đến khi hóa thân thành thầy giáo Ngạn si tình trong bộ phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ, tên tuổi Trần Nghĩa mới thật sự vụt sáng và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Trở lại màn ảnh rộng lần này, Trần Nghĩa góp mặt trong bộ phim điện ảnh Trái tim què quặt, đóng cùng dàn diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, Việt Hưng, Nhật Linh... Ảnh: NVCC

Sau Mắt biếc, Trần Nghĩa tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất qua loạt dự án nổi bật như Nhà trọ Balanha, Chúng ta của 8 năm sau, Mùa hè đẹp nhất hay Đảo độc đắc – Tử mẫu Thiên linh cái... Gần đây, anh còn góp mặt trong bộ phim truyền hình Cha tôi, người ở lại, tác phẩm được Đài Truyền hình Việt Nam mua bản quyền kịch bản từ bộ phim nổi tiếng Danh nghĩa người nhà của Trung Quốc.

Trần Nghĩa trở lại với vai diễn khác lạ

Trở lại màn ảnh rộng lần này, Trần Nghĩa góp mặt trong bộ phim điện ảnh Trái tim què quặt, đóng cùng dàn diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, Việt Hưng, Nhật Linh... Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Catherine Arley, xoay quanh một vụ án mạng bí ẩn làm chấn động vùng quê yên bình. Câu chuyện tập trung vào 4 nhân vật chính: Triết (Quách Ngọc Ngoan thủ vai) một họa sĩ nổi tiếng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên diễn viên màn bạc Xuân (Xuân Văn), Sơn (Việt Hưng) em trai của Triết, đang say đắm trong mối tình với nữ phóng viên Ánh (Nhật Linh). Thế nhưng, một vụ án mạng bất ngờ xảy ra, phá vỡ lớp vỏ tưởng chừng hoàn hảo của tình yêu và hé lộ những góc khuất u tối trong tâm hồn con người.

Sau buổi ra mắt báo giới, ê kíp Trái tim què quặt đã chính thức bật mí thân phận thật sự của nhân vật do Trần Nghĩa đảm nhận đó chính là Bùi An Phát, một người mắc chứng tự kỷ và rối loạn tâm lý, đóng vai trò then chốt trong toàn bộ vụ án. Diễn xuất của Trần Nghĩa được đánh giá là một trong những điểm nhấn quan trọng của phim, khi anh thể hiện trọn vẹn những biến chuyển tinh vi trong tâm lý nhân vật, từ sự cô độc, hoang mang đến những cơn bùng phát cảm xúc dữ dội.



Tạo hình Bùi An Phát do Trần Nghĩa thủ vai Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về vai diễn mới, Trần Nghĩa cho biết anh cảm thấy hứng thú khi được thử thách bản thân với một dạng vai nặng tâm lý như Bùi An Phát. "Một số bạn bè khi xem phim ở buổi ra mắt đã hỏi vì sao tôi lại chọn một vai khiến người xem sợ như vậy. Thành thật mà nói, là một diễn viên, tôi luôn muốn được trải nghiệm nhiều nhân dạng khác nhau. Và khi cơ hội đến với vai Phát, tôi lập tức đi casting. Với tôi, đây là một vai diễn rất "đã" vì đòi hỏi nhiều tầng cảm xúc và nội tâm phức tạp", nam diễn viên bộc bạch.

Đạo diễn Quốc Công, người đứng sau cầm trịch Trái tim què quặt cũng dành nhiều lời khen cho Trần Nghĩa. Anh cho rằng ngoại hình hiền lành, thư sinh của nam diễn viên là một "cú lừa" hoàn hảo, tạo ra sự tương phản mạnh mẽ giúp mạch phim thêm phần kịch tính. "Nghĩa từng nói với tôi rằng cậu ấy rất muốn thử sức trong một phim tâm lý tội phạm. Khi đến casting, Nghĩa đã cho tôi thấy sự chuẩn bị và quyết tâm đáng nể. Tôi không có lý do gì để không chọn cậu ấy cho vai diễn này", anh chia sẻ.

Trái tim què quặt đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của "thầy giáo Ngạn" ngày nào, một Trần Nghĩa không ngại lột xác, dám thử thách bản thân bằng những vai diễn gai góc, phức tạp và khác biệt hoàn toàn với hình ảnh lãng tử, si tình từng gắn liền với anh. Với sự đầu tư nghiêm túc và khát khao làm nghề, Trần Nghĩa đang chứng minh rằng anh không chỉ là "gương mặt điện ảnh đẹp", mà còn là một diễn viên trẻ đầy nội lực của màn ảnh Việt.