Tom Cruise từ chối nhận giúp đỡ từ Donald Trump để quay phim ngoài không gian

Daily Mail đưa tin hôm 12.12, Tom Cruise có thể sẽ cần đến sự hỗ trợ của Tổng thống Donald Trump để hiện thực hóa dự án quay phim ngoài không gian, hợp tác cùng đạo diễn Doug Liman - người từng làm việc với nam diễn viên trong Edge of Tomorrow. Dự án này được cho là đòi hỏi sự phối hợp với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng như SpaceX của tỉ phú Elon Musk.

Tom Cruise tránh liên quan chính trị, không tìm đến sự hỗ trợ của Donald Trump

Thông tin về việc Tom Cruise cần phải "nhờ vả" Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong bối cảnh ông Trump được cho là có ảnh hưởng nhất định tới một số dự án giải trí. Cụ thể, sự yêu thích của ông đối với loạt phim Rush Hour đã góp phần giúp phần phim thứ 4 của series hành động hài này được "bật đèn xanh" và trở lại sau gần 19 năm chờ đợi.

Tom Cruise hiếm khi công khai quan điểm hay lập trường chính trị cá nhân Ảnh: Variety

Ngoài ra, ông Trump cũng đang được các lãnh đạo của Netflix và Paramount dành sự quan tâm đặc biệt. Hai hãng phim này đã tìm cách tạo thiện cảm với vị chính trị gia 79 tuổi nhằm gia tăng cơ hội trong thương vụ mua lại Warner Bros.

Một nguồn tin từ Page Six cho biết việc thực hiện bộ phim của Tom Cruise và Doug Liman sẽ cần sự phối hợp chặt chẽ với NASA, đồng nghĩa với việc phải có sự cho phép từ chính phủ liên bang. Nhưng Tom Cruise không muốn nhờ Donald Trump giúp đỡ vì những lý do mang tính chính trị, đặc biệt khi trong suốt nhiều thập kỷ, tài tử gần như không công khai quan điểm hay lập trường chính trị cá nhân.

Tom Cruise từng góp mặt trong dự án điện ảnh lấy bối cảnh ngoài không gian mang tên Oblivion (2013) Ảnh: Universal

Ngay sau khi dự án chính thức được công bố hồi năm 2020, mọi việc dường như diễn ra suôn sẻ khi Giám đốc NASA thời điểm đó là ông Jim Bridenstine đăng tải trên Twitter rằng NASA rất hào hứng được hợp tác với Tom Cruise trong một bộ phim quay trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ông cho rằng truyền thông đại chúng có thể truyền cảm hứng cho thế hệ kỹ sư và nhà khoa học trẻ, góp phần hiện thực hóa những kế hoạch đầy tham vọng của NASA.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Tom Cruise và hãng phim có thể trực tiếp làm việc thông qua các kênh của NASA để xúc tiến hợp tác hay cần sự phê duyệt trực tiếp từ Tổng thống Trump để nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan này.

Theo Page Six, vai trò của ông Trump trong các dự án giải trí ở nhiệm kỳ thứ hai được cho là lớn hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên.

Tom Cruise và đạo diễn Doug Liman Ảnh: Picture Perfect

Ngoài việc thiếu sự tham gia từ NASA, dự án phim ngoài không gian của Tom Cruise còn gặp nhiều trở ngại khác. Tháng 7.2020, Variety đưa tin Universal Pictures từng cân nhắc tiếp nhận dự án, song vấn đề lớn là việc tìm kiếm bảo hiểm cho một bộ phim quay ngoài không gian là điều chưa từng có tiền lệ.

Theo Page Six, đạo diễn Doug Liman từng bị đồn không vượt qua được bài kiểm tra thể lực cần thiết để tham gia vào dự án này. Ngoài ra, sự chậm trễ kéo dài cũng xuất phát từ việc cả Tom Cruise và Doug Liman đều bận rộn với nhiều tác phẩm khác trong giai đoạn tiền kỳ.

Thời điểm đó, Tom Cruise đang tham gia quay Mission: Impossible 7, và sau đó tiếp tục thực hiện phần 8 mang tên The Final Reckoning, phát hành vào tháng 5.2025.

Trong cuộc phỏng vấn với Deadline hồi tháng 9, Doug Liman cho biết hiện chưa có cập nhật mới về dự án nhưng cũng chưa tuyên bố nó đã bị hủy bỏ. Ông nhấn mạnh mong muốn làm ra một bộ phim thực sự chất lượng, không chỉ dựa vào yếu tố gây chú ý là quay trong không gian, mà hướng tới giá trị lâu dài cho khán giả, kể cả khi hàng trăm năm sau việc quay phim ngoài vũ trụ có thể sẽ trở nên phổ biến.

Trước đó, Tom Cruise cũng từng từ chối một vinh dự do chính Tổng thống Donald Trump trực tiếp trao tặng. Tháng 8, Washington Post đưa tin nam diễn viên đã từ chối trở thành nghệ sĩ được vinh danh tại Kennedy Center sau khi ông Donald Trump quyết định đích thân chủ trì lễ trao giải. Theo các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Kennedy Center, Tom Cruise từ chối nhận vinh danh với lý do trùng lịch trình.