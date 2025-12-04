Ana de Armas hẹn hò người mới sau cuộc chia tay khó chịu với Tom Cruise

Ana de Armas và Marcelo Valente liên tục lộ ảnh bên nhau ẢNH: BACKGRID

Trong ảnh được Daily Mail đăng tải hôm 3.12, Ana de Armas đi dạo cùng chó cưng và nhà đầu tư Marcelo Valente. Nữ diễn viên xuất hiện giản dị nhưng không kém phần phong cách với quần jean, sơ mi trắng và giày lười trong khi "bạn trai tin đồn" của cô mặc đồng điệu với áo phông trắng, quần thể thao tối màu và giày chạy bộ. Cặp đôi cùng tận hưởng khoảng thời gian yên bình trên phố, xong khá dè dặt, chú ý xung quanh.

Trước đó, mỹ nhân phim No Time to Die và nhà đầu tư gốc Brazil nhiều lần được nhìn thấy xuất hiện bên nhau. Hồi tháng 10, cô đăng video lên Instagram ghi lại cảnh nhảy cùng Marcelo giữa đám đông khán giả tại buổi biểu diễn ở Los Anegles (Mỹ). Mặc dù cả hai đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau nhưng người đẹp 37 tuổi không hé lộ bất kỳ chi tiết nào về mối quan hệ của họ. Tháng trước, cả hai lại bị chụp lại ảnh cùng nhau dạo phố, mua sắm ở Los Angeles.

Theo tiểu sử của Marcelo Valente, anh là người sáng lập một công ty có trụ sở ở Los Aneges chuyên kết nối thế giới giải trí và công nghệ. Doanh nhân này đã làm việc với nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng trong ngành.

Nhiều tháng qua, mối quan hệ giữa người đẹp và Tom Cruise trở thành tâm điểm chú ý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Daily Mail tiết lộ Ana de Armas trở nên thân thiết với Marcelo Valente sau khi cô kết thúc mối tình kín tiếng với Tom Cruise. Mỹ nhân phim Blonde được cho là đã chấm dứt mối quan hệ với tài tử hàng đầu Hollywood vì cảm thấy không thoải mái với nhịp độ quá nhanh của nam diễn viên. Nguồn tin của Us Weekly hé lộ: "Mọi việc diễn ra quá nhanh và cô ấy cảm thấy hơi khó chịu với tốc độ này". Người này cũng cho biết nữ diễn viên đã chọn đi chậm lại nhưng vẫn thích Tom Cruise và "phản ứng hóa học" giữa hai người là điều không thể phủ nhận. Hiện tại, dù cả hai đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ kết nối và duy trì mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Tạp chí People cho biết hai diễn viên sẽ thực hiện dự án chung tại London và Malta sau khi kinh phí được phê duyệt. Dự án phiêu lưu này đã bị trì hoãn do lo ngại về kinh phí, khiến các ngôi sao mất tập trung vì họ đã bắt đầu chuẩn bị cho dự án. Thông tin này xuất hiện sau khi có tin đồn Ana de Armas suy sụp sau chia tay và bộ phim hợp tác giữa hai người bị tạm dừng. "Ana nghĩ năm nay sẽ rất khác nên cô ấy rất thất vọng. Nhưng cô ấy biết mọi chuyện sẽ tốt hơn và đang cố gắng bước tiếp. Cô ấy vẫn là bạn với Tom. Cô ấy không khóc ở nhà", nguồn tin của Daily Mail cho hay.

Ana de Armas là nữ diễn viên đang được săn đón ở Hollywood trong những năm gần đây ẢNH: AFP

Ana de Armas sinh năm 1988 tại Cuba, năm 18 tuổi chuyển sang hoạt động nghệ thuật tại Tây Ban Nha, vài năm sau đó thì Mỹ tiến, từng bước trở thành ngôi sao đang lên ở Hollywood. Những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của người đẹp này thăng hạng vượt bậc nhờ tham gia loạt dự án lớn: Knives Out, No Time to Die, The Gray Man, Blonde, Ballerina… cùng cơ hội hợp tác với loạt tên tuổi đắt giá: Daniel Craig, Ben Affleck, Chris Evans, Ryan Gosling, Adrien Brody…

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đang cất cánh, Ana de Armas còn gây chú ý với những mối tình nổi tiếng. Thời chưa phải ngôi sao quốc tế, cô từng trải qua cuộc hôn nhân 2 năm (2011 - 2013) với nam diễn viên Tây Ban Nha Marc Clotet. Người đẹp từng gây chú ý khi hẹn hò tài tử Ben Affleck sau màn hợp tác trong phim Deep Water vào cuối năm 2019. Cặp sao có khoảng thời gian gắn bó ngọt ngào trước khi chia tay hồi 2021. Từ đầu năm nay, nàng "Bond girl" này vướng tin đồn hẹn hò Tom Cruise sau nhiều lần sánh bước bên nhau tại các sự kiện riêng. Mùa hè vừa qua, cặp đôi lộ ảnh du lịch ở châu Âu, họ cũng lộ ảnh tay trong tay trên phố vào tháng 7.2025. Tuy nhiên, đến tháng 10, truyền thông quốc tế hé lộ cả hai đã "đường ai nấy đi".