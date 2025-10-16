Tom Cruise chia tay người tình kém 26 tuổi

Tom Cruise và Ana de Armas được cho là không còn bên nhau sau nhiều tháng hẹn hò ẢNH: AFP

Hôm 15.10, The Sun dẫn lời nguồn tin rằng tài tử Tom Cruise và nữ diễn viên Ana de Armas không còn bên nhau. Người này tiết lộ cặp đôi không còn cảm thấy "nồng cháy" trong chuyện tình cảm và nhận ra họ tốt hơn hết chỉ nên làm bạn. "Bộ đôi này đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau nhưng mối quan hệ ấy đã kết thúc. Họ sẽ vẫn là bạn tốt của nhau nhưng không còn hẹn hò nữa. Cả hai nhận ra rằng họ sẽ không thể tiến xa thêm và tốt hơn hết là họ nên chỉ làm bạn", nguồn tin cho biết.

Hiện ngôi sao loạt phim Điệp vụ bất khả thi và nàng "Bond girl" quyến rũ được cho là vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cư xử như những người trưởng thành.

Tom Cruise và Ana de Armas hẹn hò kín tiếng

Cặp sao cùng du lịch ở Tây Ban Nha vào mùa hè vừa qua ẢNH: BACKGRID

Tom Cruise và Ana de Armas lần đầu vướng tin đồn hẹn hò là vào tháng 2.2025 khi họ bị phát hiện cùng nhau ăn tối ở London (Anh). Thời gian sau đó, hai ngôi sao này liên tục lộ ảnh sánh bước cùng nhau tại các cuộc gặp riêng tư. Họ cũng từng bị phát hiện cùng nhau nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha hồi tháng 7. Không lâu sau đó, sao phim Top Gun được nhìn thấy cùng mỹ nhân kém 26 tuổi đi chơi ở Woodstock, bang Vermont (Mỹ). Loạt khoảnh khắc nam diễn viên 63 tuổi nắm tay người đẹp gốc Cuba trên phố được chia sẻ rầm rộ, khiến nhiều người cho rằng đây là cách cả hai khéo léo xác nhận tin đồn tình cảm.

Tuy nhiên, trước những thông tin về mối quan hệ giữa hai người, bộ đôi này chọn cách im lặng. Xuất hiện trong chương trình Good Morning America hồi tháng 5, Ana de Armas hiếm hoi nhắc về mối quan hệ với Tom Cruise, chia sẻ rằng họ đang cùng nhau làm việc trong một vài dự án. Sao nữ 37 tuổi cũng phớt lờ những đồn đoán tình cảm.

Khoảnh khắc Tom Cruise nắm tay Ana de Armas từng gây xôn xao hồi cuối tháng 7.2025 ẢNH: THE IMAGE DIRECT

Ana de Armas là mỹ nhân hiếm hoi lộ ảnh tình tứ với Tom Cruise kể từ khi ngôi sao hành động này ly hôn người vợ thứ 3 - minh tinh Katie Holmes hồi 2012. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, nam diễn viên kỳ cựu kín tiếng đời tư, nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với những mỹ nhân nổi tiếng song nam diễn viên giữ im lặng. Trước Ana de Armas, tài tử 63 tuổi từng vướng nghi vấn hẹn hò người đẹp Elsina Khayrova, bạn diễn Hayley Atwell, ca sĩ Shakira…

Là ngôi sao đang lên ở Hollywood, đời tư của Ana de Armas cũng nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Người đẹp 8X từng trải qua cuộc hôn nhân 2 năm với nam diễn viên người Tây Ban Nha Marc Clotet. Cô cũng gây chú ý khi hẹn hò tài tử Ben Affleck sau màn hợp tác trong phim Deep Water vào cuối năm 2019. Cặp sao thường có khoảng thời gian gắn bó ngọt ngào trước khi chia tay hồi 2021.