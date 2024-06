Lý do con gái Tom Cruise bỏ họ cha

Suri Cruise thân thiết bên mẹ tại lễ tốt nghiệp trung học vào cuối tuần trước BACKGRID

Thời gian gần đây, Suri Cruise gây chú ý khi sử dụng tên Suri Noelle tại một số sự kiện quan trọng ở trường. Theo PageSix hôm 26.6, nữ sinh 18 tuổi bỏ họ Cruise của cha, gắn tên Suri với tên đệm Noelle của mẹ để tạo thành tên mới. Nguồn tin của trang này tiết lộ: "Suri đang tôn vinh mẹ mình bằng cách sử dụng tên đệm của Katie Holmes trong tên mới".

Nguồn tin cũng cho rằng người đẹp còn thực hiện sự thay đổi này vì mong muốn "có bản sắc của riêng mình" thay vì chịu ảnh hưởng với danh tiếng của cha vốn là ngôi sao đình đám Hollywood. Bên cạnh đó, cái tên cũng giúp Suri "tránh xa các tay săn ảnh" và cho phép cô gái trẻ có một khởi đầu mới ở mái trường đại học. Hiện không rõ tên Suri Noelle đã được thay đổi hợp pháp hay chưa.



Suri Cruise sắp bước vào đại học BACKGRID

Trước đó, Suri đã sử dụng tên Suri Noelle khi đóng vai chính trong một vở nhạc kịch ở trường trung học. Gần đây nhất, cái tên kể trên được sử dụng trong một tập sách nhỏ về lễ tốt nghiệp của cô ở New York (Mỹ) vào cuối tuần trước. Trong ngày trọng đại, con gái cưng của Katie Holmes được mẹ ở bên, họ cùng ăn mừng dịp đặc biệt này và có những khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp bên nhau. Trong khi đó, Tom Cruise không có mặt trong ngày tốt nghiệp của người con ruột duy nhất mà tham dự buổi biểu diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại London (Anh).

Truyền thông Mỹ tiết lộ kể từ khi Tom Cruise và Katie Holmes ly hôn hồi 2012, cuộc sống của Suri không có hình bóng của cha mà ở cùng mẹ tại New York (Mỹ). Tài tử loạt phim Điệp vụ bất khả thi không gặp gỡ, giữ liên lạc với con gái mà chỉ hoàn thành nghĩa vụ chu cấp về mặt tài chính. Theo Daily Mail, ngôi sao hành động đình đám này chu cấp 400.000 USD/năm (khoảng 10 tỉ đồng) cho con gái đến khi Suri tròn 18 tuổi.

Dù thiếu vắng tình thương của cha, con gái Tom Cruise vẫn sống vui vẻ bên cạnh mẹ, được theo đuổi đam mê riêng và có những người bạn thân thiết. Cuộc sống riêng của cô liên tục trở thành mục tiêu của cánh săn ảnh BACKGRID

Suri Cruise đã bước sang tuổi 18, gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào cùng chiều cao vượt trội. Katie Holmes từng nhận xét con gái là người thông minh, cá tính, mạnh mẽ, yêu thích thời trang và có năng khiếu nghệ thuật. Suri từng góp giọng trong bộ phim Alone Together (2022), Rare Objects (2023) do mẹ làm đạo diễn đồng thời tham gia các vở kịch ở trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô dự kiến theo học tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania (Mỹ) vào mùa thu tới. Cách đây ít ngày, Suri gây chú ý khi lộ loạt khoảnh khắc "khóa môi" bạn trai Toby Cohen ở công viên trung tâm.