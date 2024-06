Con gái xinh đẹp, tài năng của Tom Cruise - Katie Holmes

Katie Holmes cũng từng nhận xét con gái là người thông minh, cá tính, mạnh mẽ, yêu thích thời trang và có năng khiếu nghệ thuật. Suri Cruise từng góp giọng trong bộ phim Alone Together (2022), Rare Objects (2023) do mẹ làm đạo diễn đồng thời tham gia các vở kịch ở trường.