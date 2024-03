Tom Cruise ngừng trợ cấp 10 tỉ đồng/năm, con gái Suri sẽ ra sao?

Tom Cruise từ lâu đã không còn hiện diện trong cuộc đời người con ruột duy nhất của mình REUTERS, BACKGRID

Tom Cruise có ba người con. Tài tử cùng người vợ thứ hai - minh tinh Nicole Kidman nhận nuôi Isabella Jane (sinh năm 1992), Connor Antony (1995). Anh cũng có một con gái ruột tên Suri Cruise (2006) với người vợ thứ 3 - nữ diễn viên Katie Holmes. Trong khi có mối quan hệ khá gần gũi với Isabella và Connor, ngôi sao loạt phim Điệp vụ bất khả thi lại dửng dưng với Suri. Mối quan hệ của cha con họ tệ đi sau khi cặp TomKat ly hôn hồi 2012, Suri sống cùng mẹ ở New York (Mỹ). Theo Daily Mail, Tom Cruise chu cấp 400.000 USD/năm (khoảng 10 tỉ đồng) cho con gái đến khi cô bé tròn 18 tuổi. Ngoài nghĩa vụ về tài chính, nam diễn viên gần như không dính dáng gì đến Suri suốt những năm qua.



Gia đình Tom Cruise - Katie Holmes thời còn hạnh phúc SHUTTERSTOCK

Gần đây, mối quan hệ lạnh nhạt giữa Tom Cruise và người con ruột duy nhất lại bị truyền thông khơi lại. Các bản tin chủ yếu xoay quanh việc Suri Cruise sẽ tròn 18 tuổi vào tháng 4 tới và cô bé sẽ sống ra sao sau khi không còn được người cha giàu kếch xù gửi tiền cấp dưỡng. Một số nguồn tin tiết lộ với các trang lá cải rằng Katie Holmes đang tuyệt vọng vì điều đó và hai mẹ con họ phải từ bỏ lối sống xa hoa nhờ số tiền mà tài tử phim Top Gun mang lại. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên 45 tuổi phủ nhận điều này.

Jonathan W. Wolfe - luật sư của Katie Holmes, khẳng định với Radar Online: "Câu chuyện đó chứa đầy sự giả dối. Người ta hy vọng sẽ có nhiều tin tức đáng đưa tin hơn và các ấn phẩm sẽ tránh đăng tải những điều sai sự thật từ các nguồn ẩn danh chuyên rao bán những thông tin sai lệch trắng trợn như vậy". Vị này nhấn mạnh mặc dù khoản chu cấp nuôi con sắp hết hạn nhưng bấy lâu nay Katie Holmes không sống dựa vào tài chính của chồng cũ.

Suri Cruise ngày càng xinh đẹp nhờ thừa hưởng nhan sắc "cực phẩm" của bố lẫn mẹ BACKGRID

Sau nhiều năm sống xa cách với Tom Cruise, Suri Cruise giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp và luôn thu hút sự chú ý khi xuất hiện cạnh mẹ trong những khoảnh khắc giản dị đời thường. Katie Holmes tiết lộ con gái là người thông minh, cá tính mạnh mẽ, yêu thích thời trang và có năng khiếu âm nhạc. Cô bé từng góp giọng trong bộ phim Alone Together (2022), Rare Objects (2023) do mẹ làm đạo diễn.

Một nguồn tin thân cận với Katie Holmes tiết lộ trên Daily Mail hồi 2023 rằng Suri đã bắt đầu nộp hồ sơ vào đại học và nghiêng về kế hoạch học thời trang ở New York. "Suri đang nộp đơn vào các trường học khắp nơi, còn Katie thực sự muốn cô ấy ở lại New York để họ có thể gần nhau. Katie rất tự hào về con gái nhưng cũng cực kỳ bảo vệ cô bé", người này chia sẻ. Nguồn tin cũng cho biết Suri không bận tâm đến cha vì nam diễn viên đình đám "không có vai trò gì" trong cuộc sống của mình.

Tom Cruise từng là ông bố đáng mơ ước ở Hollywood SHUTTERSTOCK

Thời điểm Tom Cruise và Katie Holmes chia tay, có thông tin rằng người đẹp 7X chọn chấm dứt hôn nhân vì muốn con gái tránh xa Scientology - giáo phái mà tài tử phim The Mummy rất tôn sùng và là thành viên hoạt động tích cực. Quyết định của nữ diễn viên đã khiến mối quan hệ của chồng cũ và con gái Suri của họ ngày càng xa cách.

Năm 2013, Tom Cruise từng kiện tạp chí In Touch đòi 50 triệu USD khi tờ báo này đưa tin anh đã "bỏ rơi" con gái, tài tử nói mình không thể gặp Suri do lịch làm việc bận rộn. Những năm sau đó, ngôi sao đắt giá này không còn nhắc đến con ruột. Nguồn tin của Daily Mail tiết lộ: "Tom không tham gia vào cuộc sống của Suri" và cho biết họ không gặp gỡ suốt nhiều năm.