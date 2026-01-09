Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
09/01/2026 06:36 GMT+7

Tin tức Kích hoạt đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, Hôm nay khai mạc TNSV THACO cup 2026, Mỹ xúc tiến kế hoạch kiểm soát dầu mỏ Venezuela… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.1.2026.

Kích hoạt đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Nếu được triển khai đúng theo kế hoạch, chỉ 3 năm nữa, TP.HCM sẽ có một công trình đường vượt biển nối 2 cực phát triển kinh tế biển mạnh mẽ, đưa TP bứt phá trong kỷ nguyên thịnh vượng.

Kích hoạt đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và TNSV THACO cup 2026 - Ảnh 1.

Sơ đồ vị trí dự án chiến lược nối Cần Giờ - Vũng Tàu

ĐỒ HỌA: TẠ CHÍ HIẾU

Hôm nay khai mạc TNSV THACO cup 2026

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 Cúp THACO (TNSV THACO cup) chính thức khởi tranh hôm nay 9.1, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ bầu không khí "rực lửa", đậm chất sinh viên.

Kích hoạt đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và TNSV THACO cup 2026 - Ảnh 2.

Cuộc họp kỹ thuật vòng loại khu vực TP.HCM trước ngày khai mạc TNSV THACO cup 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mỹ xúc tiến kế hoạch kiểm soát dầu mỏ Venezuela

Mỹ tuyên bố sẽ kiểm soát vô thời hạn đối với nguồn dầu mỏ của Venezuela và bắt đầu tiến hành các bước cụ thể, trong khi phía Venezuela nêu quan điểm riêng.

Kích hoạt đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và TNSV THACO cup 2026 - Ảnh 3.

Một giàn bơm dầu tại TP.Cabimas (Venezuela)

ẢNH: AP

 

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Cần Giờ - Vũng Tàu TNSV THACO CUP 2026 Venezuela
