TP.HCM khuyến khích đi metro, xe buýt để nộp hồ sơ ở trung tâm hành chính công

Nội dung trên được nêu trong thông báo của UBND TP.HCM về việc bảo đảm phương án tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu chính công ích, đồng thời khuyến khích người dân dùng phương tiện giao thông công cộng khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.

Hiện toàn bộ hồ sơ hành chính của các sở ngành được tiếp nhận tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức).

Để việc giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ giấy. Thời gian giao nhận hồ sơ được ấn định cụ thể theo khung giờ buổi sáng và buổi chiều, nhằm bảo đảm tiến độ xử lý và tránh tình trạng tồn đọng, chậm trễ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 2 từ phải qua) đi metro từ cơ quan đến dự lễ khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM ngày 31.12.2025 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, chính quyền thành phố khuyến khích người dân và tổ chức ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng như metro, xe buýt, xe công nghệ khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ, nhận kết quả. Nơi đặt trụ sở chính của trung tâm dự báo có lưu lượng người đến giao dịch lớn trong thời gian tới.

Theo UBND TP.HCM, việc sử dụng metro và xe buýt không chỉ giúp người dân di chuyển thuận lợi, tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM cách nhà ga Thủ Đức của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) khoảng 400 m. Gần trung tâm cũng có nhiều trạm xe buýt thuận lợi cho người dân đi lại.

Trong trường hợp sử dụng phương tiện cá nhân, UBND TP.HCM yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm các quy định về dừng, đậu xe, không gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và sinh hoạt của khu vực xung quanh trung tâm cũng như trụ sở UBND phường Thủ Đức.