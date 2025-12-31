Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM chính thức ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

Sỹ Đông
Sỹ Đông
31/12/2025 09:39 GMT+7

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức ra mắt trong ngày cuối năm 2026, trụ sở tại số 43 Nguyễn Văn Bá (phường Thủ Đức), tiếp nhận hồ sơ của 16 sở ngành.

Sáng 31.12, UBND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM. Đến dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND TP.HCM, đặt tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Nơi đây cách nhà ga Thủ Đức thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chừng 400 m.

Trong buổi sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ngành đi metro từ ga Nhà hát TP.HCM đến ga Thủ Đức, rồi dự lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.

Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Được đi metro xuống dự lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trung tâm có quy mô 2 tầng, là nơi tiếp nhận hồ sơ hành chính tập trung của 16 sở, ngành. Tầng 1 là nơi tiếp nhận thủ tục của các sở: Xây dựng, An toàn thực phẩm, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Tư pháp, Quy hoạch và Kiến trúc, Du lịch, Y tế, Văn hóa và Thể thao; Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp.

Tầng 2 tiếp nhận hồ sơ của sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm Xã hội TP.HCM.

Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với lãnh đạo các đơn vị về việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ngoài trụ sở chính tại số 43 Nguyễn Văn Bá, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM còn có 2 cơ sở ở khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và 38 tổ địa bàn tạo thành mạng lưới phục vụ hành chính công rộng khắp, mang lại nhiều thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong suốt thời gian qua, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

TP.HCM đặt mục tiêu thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và 100% thủ tục cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến. Việc thành lập và vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM là minh chứng cho những nỗ lực của thành phố trong việc chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang phục vụ.

Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ ra mắt

ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức, mà còn là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý và phương thức phục vụ, khẳng định rõ sự nhất quán của thành phố luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước", ông Cường khẳng định.

Lãnh đạo TP.HCM cũng giao nhiệm vụ cho các sở ngành liên quan để Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động thực chất, hiệu quả, bền vững và là nơi hiện thực hóa tinh thần "một điểm đến", tất cả các thủ tục hành chính cấp thành phố được "quy về một mối".

Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 4.

Người dân làm hồ sơ hành chính tại trung tâm trong những ngày đầu tiếp nhận

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo đó, các sở, ban, ngành chú trọng lựa chọn đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tác phong chuẩn mực; chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại trung tâm.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện và cải tiến quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ; đẩy mạnh số hóa, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu dùng chung.

Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Cường cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM và Văn phòng UBND TP.HCM nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ từ thành phố đến cấp xã.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM cần phát huy vai trò là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong công tác cải cách thủ tục hành chính; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và dữ liệu số.

Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 6.

Lãnh đạo TP.HCM và các sở ngành thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trung tâm có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành hằng ngày theo thời gian thực; tổng hợp, phân tích đầy đủ dữ liệu về số lượng hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn, quá hạn, nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM cam kết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại trung tâm sẽ luôn cầu thị và sẵn sàng đổi mới. "Chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao trách nhiệm, nâng tầm nhiệm vụ, bồi dưỡng trình độ, chấn chỉnh thái độ, biến dữ liệu thành giá trị, hết lòng hết sức phục vụ", ông Tuấn Anh khẳng định.

