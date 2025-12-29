Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cận cảnh Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM trong ngày đầu vận hành

Ngọc Dương
Ngọc Dương
29/12/2025 15:41 GMT+7

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức đi vào hoạt động. Lần đầu tiên đưa bộ phận một cửa các sở, ngành về chung một đầu mối, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp chỉ trong 5 - 10 phút.

Sáng 29.12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ 43 Nguyễn Văn Bá. (phường Thủ Đức). Đây là trung tâm hành chính công đầu tiên của TP.HCM sau khi đưa bộ phận một cửa của các sở, ngành về chung một đầu mối, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất với không gian tiếp nhận hồ sơ khang trang, thân thiện. Các tầng đều bố trí khu vực chờ rộng rãi, được trang bị đầy đủ máy lạnh, nước uống miễn phí cùng máy tính, máy scan, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Ngày đầu tiên vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 1.

Sáng nay 29.12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức tiếp đón người dân, doanh nghiệp đến thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM với 67 quầy giao dịch

Tại đây người dân có thể dễ dàng lựa chọn sở, ngành phù hợp để thực hiện thủ tục, thay vì phải di chuyển đến nhiều địa điểm như trước đây. Theo quy trình chung, người dân chủ động lấy số thứ tự và được hướng dẫn đến các quầy giao dịch theo nhu cầu. Hồ sơ sau đó được số hóa và luân chuyển trên môi trường điện tử đến các sở, ngành để giải quyết, bảo đảm xử lý nhanh chóng và trả kết quả đúng hẹn.

Ngày đầu tiên vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 2.

Trung tâm gồm 2 tầng chia thành 6 khu vực tiếp nhận. Tầng 1 là nơi tiếp nhận thủ tục của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày đầu tiên vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 3.

Ghi nhận trong ngày đầu chính thức đi vào hoạt động, trung tâm thu hút khá đông người dân và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Ngay từ buổi đầu tiên, không khí tại các quầy tiếp nhận diễn ra khẩn trương, trật tự

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày đầu tiên vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 4.

Trung tâm được bố trí 67 quầy giao dịch, trong đó 61 quầy đã có công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ. Theo quy trình thiết kế và qua quá trình vận hành thử nghiệm, thời gian xử lý mỗi hồ sơ, tính từ lúc người dân lấy số thứ tự đến khi nhận phiếu tiếp nhận, trung bình chỉ khoảng 5 - 10 phút

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày đầu tiên vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 5.

Tại khu vực sảnh trung tâm đã bố trí hệ thống máy lấy số thứ tự ngay để người dân chủ động đăng ký làm thủ tục khi đến giao dịch. Máy cấp số tự động cũng hiển thị thông tin các quầy để người dân di chuyển đến đúng quầy chức năng, giúp phân luồng hiệu quả, bảo đảm trật tự tại khu vực tiếp nhận

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày đầu tiên vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM còn bố trí một robot hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin và chỉ dẫn đường đi đến các quầy chức năng. Thiết bị này giúp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc lần đầu đến làm thủ tục, dễ dàng tiếp cận đúng khu vực cần giao dịch

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày đầu tiên vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 7.

Với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, nhân sự được đào tạo và tập huấn bài bản, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM có khả năng phục vụ đồng thời khoảng 800 - 1.000 lượt người dân và doanh nghiệp mỗi ngày

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày đầu tiên vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 8.

Ngoài khu vực tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, trung tâm còn có khu vực dành cho tiếp nhận hồ sơ trực tuyến với hệ thống máy tính, thiết bị công nghệ hiện đại và đường truyền tốc độ cao, giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày đầu tiên vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 9.

Tầng 2 của trung tâm là khu vực tiếp nhận hồ sơ thuộc các sở, ngành gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm Xã hội TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày đầu tiên vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 10.

Các quầy giao dịch thủ tục trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM được bố trí để tiếp nhận và giải quyết nhiều nhóm công việc hành chính thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp, như: hộ tịch, hộ khẩu, căn cước, chứng thực; đất đai, nhà ở, lao động - việc làm, bảo hiểm, chính sách xã hội...

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày đầu tiên vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh 11.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM đặt tại 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Ngoài trụ sở này, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ hành chính tại trung tâm hành chính của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 38 tổ địa bàn của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


