Cận cảnh Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM trong ngày đầu vận hành

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức đi vào hoạt động. Lần đầu tiên đưa bộ phận một cửa các sở, ngành về chung một đầu mối, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp chỉ trong 5 - 10 phút.
Sáng 29.12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ 43 Nguyễn Văn Bá. (phường Thủ Đức). Đây là trung tâm hành chính công đầu tiên của TP.HCM sau khi đưa bộ phận một cửa của các sở, ngành về chung một đầu mối, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.
Trung tâm được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất với không gian tiếp nhận hồ sơ khang trang, thân thiện. Các tầng đều bố trí khu vực chờ rộng rãi, được trang bị đầy đủ máy lạnh, nước uống miễn phí cùng máy tính, máy scan, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM với 67 quầy giao dịch
Tại đây người dân có thể dễ dàng lựa chọn sở, ngành phù hợp để thực hiện thủ tục, thay vì phải di chuyển đến nhiều địa điểm như trước đây. Theo quy trình chung, người dân chủ động lấy số thứ tự và được hướng dẫn đến các quầy giao dịch theo nhu cầu. Hồ sơ sau đó được số hóa và luân chuyển trên môi trường điện tử đến các sở, ngành để giải quyết, bảo đảm xử lý nhanh chóng và trả kết quả đúng hẹn.
