Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức nhận hồ sơ tập trung

Sáng 29.12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Đây là trung tâm hành chính công đầu tiên của TP.HCM sau khi đưa bộ phận một cửa các sở ngành về một đầu mối.

Trung tâm gồm 2 tầng chia thành 6 khu vực tiếp nhận. Tầng 1 là nơi tiếp nhận thủ tục của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp.

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) kiểm tra buổi vận hành đầu tiên của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tầng 2 tiếp nhận hồ sơ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM.

Cơ sở vật chất của trung tâm được trang bị hiện đại, không gian thân thiện. Mỗi tầng đều có sảnh chờ rộng rãi, máy lạnh thoáng mát, nước lọc miễn phí, máy tính, máy scan để người dân sử dụng.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân lấy số thứ tự để làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hơn 8 giờ ngày 29.12, chị Nguyễn Thị Kim Nhanh (ở phường Long Trường) đến làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần để có khoản tiền đón tết. Bước vào cổng, chị Nhanh được đoàn viên thanh niên hướng dẫn bốc số thứ tự, ngồi ghế chờ đến lượt. So với đợt làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp cách đây không lâu phải chờ đợi cả buổi, chị Nhanh khá hài lòng với chất lượng phục vụ của trung tâm mới.

"Phòng rộng, sạch sẽ, có người hướng dẫn, làm nhanh hơn những chỗ khác. Quá trình làm thủ tục mất hơn 10 phút, chuyên viên hướng dẫn kỹ lưỡng và đăng ký lịch nhận tiền", chị Nhanh đánh giá.

Bước đột phá cải cách hành chính

Ông Dương Văn Thơm, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM cho biết đã cải tiến quy trình để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thủ tục hành chính tập trung tại 3 khu vực TP.HCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Khi tới Trung tâm Phục vụ hành chính công, người dân dễ dàng lựa chọn các sở ngành để nộp hồ sơ thay vì phân tán như trước đây. Về quy trình chung, người dân chủ động lấy số thứ tự, được hướng dẫn tới từng quầy làm giao dịch theo nhu cầu. Sau đó, hồ sơ được số hóa, luân chuyển trên môi trường điện tử đến các sở ngành để giải quyết nhanh chóng, đảm bảo trả kết quả đúng hẹn.

Khá đông người dân đến làm hồ sơ trong buổi đầu tiên vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Thơm cho biết Trung tâm Phục vụ hành chính công đã phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để người dân dễ dàng nộp trực tuyến với toàn bộ thủ tục.

Trung tâm bố trí 67 quầy giao dịch, trong đó 61 quầy đã có công chức tiếp nhận. Với quy mô hiện tại, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM có thể đón 800 - 1.000 lượt khách cùng một thời điểm. Theo quy trình thiết kế và thử nghiệm ở các quầy, mỗi hồ sơ từ lúc người dân nộp số thứ tự đến lúc nhận phiếu tiếp nhận trung bình từ 5 - 10 phút.

Trung bình thời gian tiếp nhận mỗi hồ sơ từ 5 - 10 phút ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Chúng tôi tin tưởng với sự ra đời của trung tâm sẽ tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính phục vụ người dân. Quy trình kiểm soát hồ sơ được thiết kế chặt chẽ từ khâu tiếp nhận đầu vào, rồi luân chuyển tới các sở ngành đến kết quả đầu ra sẽ tạo chuyển biến trong tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân", ông Thơm nói thêm.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM cũng niêm yết số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh vướng mắc khi giải quyết thủ tục và hành vi, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức.

Ngoài trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM ở 43 Nguyễn Văn Bá, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ hành chính tại trung tâm hành chính của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 38 tổ địa bàn của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.

Quy trình nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người dân, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định. Mọi thông tin cần thiết được đăng tải trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Người dân có thể sử dụng thiết bị thông minh hoặc máy tra cứu tại khu vực cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Đăng ký giao dịch

1. Giao dịch trực tiếp:

Người dân lấy phiếu thứ tự tại máy đặt ngay cửa ra vào, lưu ý chọn đúng lĩnh vực cần giao dịch. Sau đó, đọc kỹ thông tin trên phiếu gồm: Số quầy, số lượt giao dịch, vị trí khu vực giao dịch (tầng 1: khu A, A1, A2; tầng 2: khu B, B1, B2).

Người yếu thế (người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...) liên hệ trực tiếp quầy ưu tiên để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2. Giao dịch trực tuyến:

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM khuyến khích người dân thực hiện giao dịch trực tuyến. Người dân đăng nhập và thực hiện các giao dịch trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Bước 3: Liên hệ giao dịch

Người dân, doanh nghiệp đến đúng quầy giao dịch đã ghi trên phiếu; ngồi chờ tại các hàng ghế phía trước quầy. Theo dõi và chờ hệ thống gọi theo số thứ tự tại các quầy tương ứng.

Bước 4: Thực hiện giao dịch

Người dân liên hệ quầy giao dịch và thực hiện theo hướng dẫn của công chức, viên chức. Sau đó, người dân nhận giấy tiếp nhận hồ sơ hoặc kết quả giải quyết.

Bước 5: Sử dụng các dịch vụ khác theo nhu cầu

Các dịch vụ khác gồm: Đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ, sử dụng dịch vụ thanh toán ngân hàng… Người dân liên hệ các quầy tương ứng tại khu vực phụ trợ để được hỗ trợ.