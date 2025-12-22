Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM sắp vận hành chính thức

Nội dung trên nêu trong kế hoạch của UBND TP.HCM về việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM vào hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, người dân.

Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ tổ chức sáng 31.12 tại trụ sở số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, TP.HCM, các sở, ban, ngành và đại diện doanh nghiệp. Trước khi vận hành chính thức, các đơn vị sẽ tập huấn, vận hành thử nghiệm hệ thống vào cuối tháng 12.2025 để rút kinh nghiệm.

Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, quá trình chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả từ bộ phận một cửa các sở, ban, ngành về trung tâm phải được triển khai khẩn trương, liên tục, không để gián đoạn. Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM từ ngày 31.12 ẢNH MINH HỌA: SỸ ĐÔNG

Các sở, ban, ngành thống nhất đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, tổ chức sắp xếp lại quy trình nội bộ, phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ và chuyển kết quả về trung tâm để trả cho tổ chức, người dân hoặc chuyển phát theo yêu cầu.

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, Văn phòng UBND TP.HCM xây dựng phương án di dời, bố trí quầy giao dịch, trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng mạng tại trụ sở mới, bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính diễn ra liên tục, không gián đoạn.

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức, còn các sở, ngành cấp tài khoản trên các phần mềm chuyên ngành.

Về nhân sự, các sở, ngành điều động, biệt phái công chức, viên chức đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có chữ ký số và tài khoản nghiệp vụ để làm việc tại trung tâm.

Việc đưa trung tâm vào hoạt động nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về trụ sở, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng và hồ sơ, tài liệu, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.