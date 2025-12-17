Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM tuyển 190 viên chức, ưu tiên thạc sĩ

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (đợt 1).

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM là đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND TP.HCM. Trung tâm được giao 340 biên chế, gồm 140 công chức và 200 viên chức.

Trong đợt 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM tuyển dụng 190 viên chức, làm việc tại 38 tổ địa bàn. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ cần 110 viên chức, khu vực Bình Dương cũ cần 45 viên chức và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cần 35 viên chức.

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM gửi về địa chỉ số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về điều kiện đăng ký dự tuyển, công dân từ 18 tuổi trở lên, quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

Trung tâm ưu tiên các ứng viên có từ 2 năm công tác tại bộ phận một cửa các cấp, người có bằng thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, kinh tế luật, hành chính, xây dựng, quản lý đất đai, tài chính, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh.

Ứng viên điền thông tin vào phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020 của Chính phủ). Phiếu đăng ký dự tuyển gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu chính về Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, điện thoại 02837790808). Thời gian tiếp nhận từ ngày 16.12.2025 đến ngày 14.1.2026.

Việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM theo hình thức xét tuyển, gồm 2 vòng: kiểm tra điều kiện dự tuyển và phỏng vấn sát hạch chuyên môn.

Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển viên chức, ứng viên nộp bản sao chứng thực hoặc bản sao đã đối chiếu với bản chính tất cả văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).