Thời sự

TP.HCM nghiêm cấm công chức đòi hồ sơ giấy khi dân đã nộp trực tuyến

Sỹ Đông
Sỹ Đông
17/12/2025 04:00 GMT+7

UBND TP.HCM yêu cầu cán bộ, công chức không tự ý yêu cầu hoặc hướng dẫn người dân rút hồ sơ, không đòi hồ sơ giấy khi đã nộp trực tuyến.

Đây là một trong các yêu cầu của UBND TP.HCM đối với cán bộ, công chức khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ của người dân theo hình thức phi địa giới hành chính.

Cụ thể, UBND TP.HCM yêu cầu các sở rà soát, tham mưu để công bố danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận hoặc giải quyết của các cấp, công bố các thủ tục đặc thù, cập nhật danh mục thủ tục trực tuyến, thủ tục phi địa giới hành chính.

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính phải trình UBND TP.HCM trước ngày 20.12.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ phải được hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thông qua bộ phận một cửa và xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM.

Cán bộ, công chức không được tự ý yêu cầu hoặc hướng dẫn người dân rút hồ sơ, không yêu cầu người dân nộp hồ sơ giấy khi đã thực hiện trực tuyến.

TP.HCM nghiêm cấm công chức hướng dẫn người dân rút hồ sơ đã nộp - Ảnh 1.

Công chức phường hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

ẢNH: NGUYÊN VŨ

UBND TP.HCM cũng lưu ý không để hồ sơ tồn đọng, quá hạn, các hồ sơ trực tuyến được kiểm tra, tiếp nhận trong 8 giờ làm việc, tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ quá hạn.

Song song đó, các cơ quan đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử, phục vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, dùng chung", đặc biệt là các cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch, đất đai, tài nguyên, y tế, giáo dục…

Hằng ngày, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM tổng hợp số liệu hồ sơ chậm tiếp nhận trực tuyến, hồ sơ xử lý quá hạn gửi các sở, ngành, phường, xã, đặc khu để nắm và xử lý kịp thời; đồng thời, gửi Thường trực UBND TP.HCM để theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, UBND TP.HCM yêu cầu tập trung hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

công chức rút hồ hơ TP.HCM thủ tục phi địa giới hành chính hồ sơ giấy hồ sơ trực tuyến
Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

