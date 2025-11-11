Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM sẽ giải quyết hồ sơ sáng thứ 7 tại 130 phường, xã

Sỹ Đông
Sỹ Đông
11/11/2025 06:28 GMT+7

TP.HCM dự kiến tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sáng thứ 7 tại 130 phường, xã, đặc khu Côn Đảo và hàng loạt văn phòng đăng ký đất đai, phòng công chứng công lập.

UBND TP.HCM đang lấy góp ý dự thảo quyết định về việc tổ chức làm việc sáng thứ 7 hằng tuần để tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sáng thứ 7 giúp người dân, doanh nghiệp tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần nộp hồ sơ, giải quyết nhu cầu hành chính.

Cụ thể, Sở An toàn thực phẩm sẽ tiếp nhận thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn, vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố.

Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM tiếp nhận, giải quyết các thủ tục lĩnh vực đất đai. Các phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp tiếp nhận, giải quyết thủ tục công chứng, chứng thực.

Trong khi đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 130 phường, xã và đặc khu Côn Đảo nhận, giải quyết các thủ tục lĩnh vực đất đai, tư pháp. TP.HCM hiện có 168 phường, xã, đặc khu. Như vậy, có 77% phường, xã sẽ giải quyết hồ sơ sáng thứ 7.

TP.HCM sẽ giải quyết hồ sơ sáng thứ 7 tại 130 phường, xã- Ảnh 1.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cát Lái (TP.HCM) dự kiến tiếp nhận hồ sơ hành chính sáng thứ 7 hằng tuần

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Danh sách trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường, xã nhận hồ sơ sáng thứ 7 phần lớn ở khu vực TP.HCM cũ với 96 trung tâm, khu vực Bình Dương cũ có 21 trung tâm và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 13 trung tâm.

Đây cũng là các phường, xã dân số đông, có khu công nghiệp lớn, nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính nhiều. Khu vực TP.HCM cũ có thể kể đến các phường Tân Thuận, Bình Tân, Tân Tạo, Tân Hòa, Tam Bình, Linh Xuân, Cát Lái, Vĩnh Lộc và xã Bình Mỹ, xã Hiệp Phước.

Khu vực Bình Dương cũ có nhiều khu công nghiệp tại các phường Bình Dương, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Thuận Giao, Bình Hòa, An Phú, Hòa Lợi, Tây Nam, Dĩ An. Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có khu công nghiệp lớn tại 3 phường, xã gồm Tân Hải, Tân Phước và Nghĩa Thành.

TP.HCM bố trí lại việc làm cho hơn 1.000 công chức

TP.HCM bố trí lại việc làm cho hơn 1.000 công chức

Sở Nội vụ TP.HCM đang xây dựng đề án bố trí lại công việc cho hơn 1.000 công chức ở 168 phường, xã, đặc khu.

Hơn 6.300 cán bộ, công chức TP.HCM rời khu vực công

TP.HCM thí điểm dùng dữ liệu thay hồ sơ giấy 77 thủ tục

Xem thêm bình luận