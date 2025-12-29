TP.HCM gấp rút sắp xếp lại công chức phường, xã

N HIỀU PHƯỜNG CHỜ BỔ SUNG BIÊN CHẾ

Những ngày cuối tháng 12.2025, các phường, xã ở TP.HCM gấp rút điều động, bố trí lại công chức theo đề án của UBND TP. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết sau khi sáp nhập cấp xã, đội ngũ cán bộ, công chức các phường, xã đang đối mặt với tình trạng "vừa thừa vừa thiếu". Toàn TP.HCM đang dư 1.052 công chức nhưng đồng thời lại thiếu 935 công chức tại 27 vị trí việc làm. Cá biệt, có phường, xã dư tới 48 công chức trong khi có nơi thiếu đến 29 người. So với tổng biên chế được giao, đội ngũ công chức cấp xã ở TP.HCM đang dư 103 người nên không thể tuyển mới, thay vào đó phải sắp xếp, điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Đề án của UBND TP.HCM xác định các phương án bố trí gồm: sắp xếp trong nội bộ cấp xã, chuyển từ xã thừa qua xã thiếu, điều động công chức giữa khối Đảng, MTTQ và khối chính quyền, điều động từ cấp sở xuống cấp xã và bồi dưỡng công chức chưa đảm bảo yêu cầu trình độ đại học. Nhiều phường đông dân kỳ vọng đề án này sẽ giúp địa phương có thêm công chức để giải quyết số lượng hồ sơ ngày càng gia tăng.

Theo đề án của UBND TP.HCM, hơn 1.000 công chức sẽ thay đổi nơi làm việc Ảnh: Nhật Thịnh

Chủ tịch một phường ở khu vực Q.12 cũ cho biết từ tháng 7.2025 đến nay, nhân sự của phường luôn trong tình trạng thiếu hụt, thiếu hơn 10 người so với mức tối đa. Nhân sự ít, khối lượng công việc nhiều dẫn đến áp lực lớn cho công chức, đặc biệt là tình trạng làm thêm giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật diễn ra phổ biến. "Nếu kéo dài, công chức bị quá tải sẽ nghỉ việc, áp lực cho những người còn lại càng gia tăng", vị chủ tịch phường lo ngại.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Bí thư Đảng ủy P.Gò Vấp, cho biết sau ngày 1.7, phường được giao 101 biên chế trên cơ sở tiếp nhận cán bộ, công chức của P.10, P.17 cũ và các cơ quan của Q.Gò Vấp trước đây chuyển về. Trong đó, cơ quan Đảng ủy phường có 20 biên chế, Ủy ban MTTQ VN phường có 16 biên chế, Trung tâm Chính trị phường có 5 biên chế, còn UBND phường được giao 60 biên chế. Thời gian qua, UBND phường giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc với 3 trường hợp nên còn 57 công chức, nếu trừ đi công chức giữ chức danh chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường thì còn 55 người.

Theo hướng dẫn của T.Ư, với quy mô dân số hơn 110.000 dân, UBND P.Gò Vấp được tối đa 70 biên chế. Như vậy, UBND P.Gò Vấp còn thiếu 15 công chức so với định mức được giao. Các vị trí công chức còn thiếu đều yêu cầu chuyên môn cao, có tính chất cấp thiết như công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, kế toán, phát triển hộ kinh doanh, giao thông, môi trường…

T HỰC HIỆN KHÔNG DỄ

Dù đặt ra mục tiêu hoàn thành đề án trong tháng 12.2025 nhưng việc triển khai thực tế lại không suôn sẻ như dự định. Các nơi thiếu công chức thì mong chờ từng ngày bổ sung thêm người nhưng nơi thừa lại chưa muốn điều động công chức đi nơi khác vì nhiều lý do. Theo khảo sát của PV Báo Thanh Niên, các phường có số lượng công chức dôi dư ít và thuộc diện điều chuyển nội bộ trong phường sẽ thuận lợi hơn với việc điều động công chức đến phường, xã khác.

Đơn cử như P.Bình Trưng, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết khối chính quyền dư 2 công chức, được điều chuyển sang công tác ở khối Đảng, MTTQ. Việc sắp xếp gặp nhiều thuận lợi vì công chức làm việc ở phường cũ, nắm vững tình hình địa phương nên dễ tiếp cận công việc mới. Tại P.Gò Vấp, Bí thư Đảng ủy phường cho biết dự kiến điều chuyển nội bộ 5 công chức từ các cơ quan khác sang UBND phường và tiếp nhận 2 công chức từ nơi khác về. Bên cạnh đó, phường gửi văn bản thông tin đến Sở Nội vụ và UBND các phường dự kiến điều động công chức về để đẩy nhanh tiến độ.

Còn tại P.Phú Nhuận, UBND phường còn dư 13 công chức, dự kiến điều động về các phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, Tân Sơn Nhất… Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND P.Phú Nhuận, cho biết sau khi đề án ban hành, phường trao đổi với các công chức dự kiến điều động để nắm tâm tư, nguyện vọng. Đến nay, có 2 công chức đồng tình chuyển công tác, UBND 2 phường đang làm thủ tục điều chuyển và báo cáo về Sở Nội vụ. Bà Như Ý cho biết thêm khi triển khai đề án cũng có khó khăn nhất định vì hoàn cảnh của mỗi công chức, nhu cầu của phường tiếp nhận không phải lúc nào cũng "ăn khớp" với nhau.

Đơn cử như trong đề án, một công chức ở P.Phú Nhuận chuyển sang P.Tân Phú nhưng nhà người này lại ở P.An Phú Đông. Nếu chuyển công tác, khoảng cách từ nhà đến nơi làm mới khá xa, tốn thời gian di chuyển và ảnh hưởng đến sức khỏe, hiệu quả công việc. Với trường hợp này, bà Như Ý cho biết đã trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo P.An Phú Đông xem phường bạn có thiếu nhân sự ở vị trí việc làm mà P.Phú Nhuận đang dư hay không. Nếu phù hợp, UBND P.Phú Nhuận sẽ làm thủ tục điều động theo thẩm quyền. "Dù phương án điều chuyển này không có trong đề án nhưng phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền lợi của công chức, nhất là được đi làm gần nhà", bà Như Ý chia sẻ thêm.

S ẮP XẾP HÀI HÒA, LINH HOẠT

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM mới đây, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang lưu ý việc sắp xếp lại công chức phường, xã cần triển khai linh hoạt, hài hòa, có lộ trình, đảm bảo đội ngũ phải mạnh hơn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Ông nhấn mạnh mỗi quyết định điều động cần thông suốt ở 3 nơi, gồm lãnh đạo nơi công chức đang làm việc, lãnh đạo nơi công chức sẽ đến và chính bản thân công chức thuộc diện điều động. Bởi lẽ sau sáp nhập, mọi công chức đều đang có vị thế giống nhau, khi chuyển sang phường mới là vị thế mất đi, nếu không thông suốt sẽ có thể làm nảy sinh bức xúc.

Ngoài lý do khách quan hoàn cảnh công chức, nhiều phường cũng dự phòng phương án điều chuyển công chức đến làm việc tại các đơn vị sự nghiệp sắp thành lập như ban quản lý dự án và trung tâm cung ứng dịch vụ công. Qua rà soát của Sở Nội vụ TP.HCM, hơn 140 phường, xã đăng ký nhu cầu thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự kiến, các ban quản lý sẽ hoạt động từ ngày 1.2.2026. Theo quy định, mỗi ban quản lý dự án tối thiểu 15 người làm việc, bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo hợp đồng lao động.

Ở góc độ địa phương, Bí thư Đảng ủy P.Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng kiến nghị sớm bổ sung đủ biên chế công chức cho UBND phường theo định mức và lộ trình, bảo đảm tương xứng với quy mô dân số, khối lượng công việc và đặc thù đô thị của địa phương. "TP.HCM nên cho phép áp dụng cơ chế linh hoạt trong bố trí cán bộ, công chức trong nội bộ và giữa các phường, nhất là những vị trí cần có chuyên môn sâu", ông Dũng nói. Mặt khác, những người hoạt động không chuyên trách có chuyên môn, năng lực công tác tốt cũng cần được quan tâm để tiếp tục bố trí, sử dụng ở lĩnh vực có khối lượng công việc lớn trong giai đoạn chờ bổ sung đủ biên chế công chức.