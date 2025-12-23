Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ phận một cửa các sở ngành TP.HCM dừng nhận hồ sơ từ ngày 27.12

Sỹ Đông
Sỹ Đông
23/12/2025 14:28 GMT+7

Từ ngày 27.12, bộ phận một cửa các sở ngành ở TP.HCM sẽ dừng nhận hồ sơ hành chính của tổ chức, người dân, thay vào đó sẽ tiếp nhận tập trung ở Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ngày 23.12, UBND TP.HCM thông báo về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành từ ngày 27.12.

Thay vào đó, hồ sơ hành chính của người dân, tổ chức sẽ được tiếp nhận, trả kết quả tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM ở 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Việc thay đổi nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính này nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ phận một cửa các sở ngành TP.HCM dừng nhận hồ sơ từ ngày 27.12 - Ảnh 1.

Người dân làm hồ sơ tại Sở Tư pháp TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với hồ sơ đã tiếp nhận và đang trong quá trình giải quyết, các sở, ban, ngành sẽ được tiếp tục xử lý theo quy định. Kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận trước ngày 27.12 sẽ chuyển về Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM để trả cho tổ chức, cá nhân theo lịch hẹn hoặc theo yêu cầu.

UBND TP.HCM giao các sở, ban, ngành tuyên truyền rộng rãi đến người dân về việc chấm dứt tiếp nhận, trả kết quả tại đơn vị, đồng thời kết thúc hoạt động của bộ phận một cửa tại đơn vị và nơi nhận hồ sơ mới.

Bên cạnh đó, các sở ngành phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM trong quá trình luân chuyển và trả kết quả hồ sơ, đảm bảo thông suốt, không bị gián đoạn.

Trước đó, UBND TP.HCM có kế hoạch đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM vào hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, người dân.

Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM dự kiến tổ chức sáng 31.12 tại trụ sở 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Như vậy, đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức mô hình trung tâm phục vụ hành chính công tập trung tại một địa điểm, thay vì phân tán về các sở ngành theo mô hình bộ phận một cửa.

