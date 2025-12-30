Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM có tân giám đốc

Chiều 30.12, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao các quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao các quyết định bổ nhiệm, điều động và tiếp nhận cán bộ lãnh đạo, quản lý tại một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Theo đó, ông Đặng Văn Định, Trưởng phòng Dự án thuộc Văn phòng UBND TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thới Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (bên trái) nhận quyết định giữ chức Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đối với công tác cải cách hành chính, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND TP.HCM được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, trực thuộc Văn phòng UBND TP.HCM.

Ông Tuấn Anh làm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM thay cho ông Trương Công Huy đã được điều động đến công tác ở Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch UBND TP.HCM bổ nhiệm Huỳnh Thanh Trung, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV 27/7 TP.HCM, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV 27/7 TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông Võ Quang Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp cũng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu giao nhiệm vụ ẢNH: NGUYÊN VŨ

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tin tưởng các cá nhân với kinh nghiệm thực tiễn được tích lũy trong thời gian qua sẽ đảm đương tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo TP.HCM cho biết thời gian tới sẽ triển khai nhiều dự án quy mô lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, cải thiện mỹ quan đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu cao nhất là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Ông Cường đề nghị các nhân sự được bổ nhiệm khẩn trương tiếp nhận, triển khai ngay các công việc trên cương vị mới.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND TP.HCM, trụ sở tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Đây là mô hình trung tâm phục vụ hành chính công tập trung đầu tiên của TP.HCM, toàn bộ hồ sơ hành chính của các sở ngành đều được tiếp nhận ở đây. Trung tâm bắt đầu hoạt động từ ngày 29.12.