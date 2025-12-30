Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM tăng phó chủ tịch phường, xã đông dân

Sỹ Đông
30/12/2025 04:47 GMT+7

Các phường, xã ở TP.HCM có dân số từ 50.000 người trở lên, phường rộng từ 5,5 km², xã rộng từ 30 km² trở lên sẽ có thêm phó chủ tịch UBND.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong vừa ký ban hành kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã và số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND đối với các phường, xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường rộng từ 5,5 km², xã rộng từ 30 km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, toàn TP.HCM có 83 phường, xã đáp ứng đủ điều kiện để có thêm một phó chủ tịch UBND.

TP.HCM tăng phó chủ tịch phường, xã đông dân - Ảnh 1.

Phường Sài Gòn nằm trong 83 phường, xã được thêm phó chủ tịch UBND

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp xã, TP.HCM cũng chấp thuận bố trí bình quân 2 cấp phó tại phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công. Đồng thời, phó chủ tịch UBND các phường, xã cũng thôi kiêm nhiệm chức vụ giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công như lâu nay.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề nghị khẩn trương bổ sung số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, hướng dẫn UBND phường, xã đang bố trí vượt khung cấp phó giảm số lượng về đúng quy định.

Danh sách 83 phường, xã được tăng 1 phó chủ tịch UBND

Phường Rạch Dừa

Phường Tân Hưng

Phường Bà Rịa

Xã Bàu Bàng

Phường Bến Cát

Phường Thới An

Phường Chánh Hiệp

Xã Bình Lợi

Phường Lái Thiêu

Phường An Lạc

Phường Chánh Phú Hòa

Xã Tân An Hội

Phường Tân Tạo

Phường Phú Định

Phường Cát Lái

Xã Hiệp Phước

Phường Thủ Đức

Phường Bình Đông

Phường Thuận An

Xã Hưng Long

Phường Long Bình

Phường Bình Trị Đông

Phường Phú Thuận

Xã Phú Hòa Đông

Phường Tân Đông Hiệp

Phường Bình Hưng Hòa

Phường Vĩnh Tân

Xã Bình Mỹ

Phường Bình Dương

Phường Tăng Nhơn Phú

Phường Tân Mỹ

Xã Xuân Thới Sơn

Phường Phú Lợi

Phường Đông Hưng Thuận

Phường An Khánh

Xã Củ Chi

Phường Bình Hòa

Phường Tân Thới Hiệp

Phường Phước Thắng

Xã Tân Nhựt

Phường Bình Trưng

Phường Hiệp Bình

Phường Tân Sơn

Xã Nhà Bè

Phường Phước Long

Phường Dĩ An

Phường Tân Uyên

Xã Bình Hưng

Phường Vũng Tàu

Phường Tân Phước

Phường Phú Mỹ

Xã Vĩnh Lộc

Phường Tân Thuận

Phường Sài Gòn

Phường Bình Cơ

Xã Tân Vĩnh Lộc

Phường Bình Tân

Phường Bến Thành

Phường Tây Nam

Xã Đông Thạnh

Phường Tân Hiệp

Phường Nhiêu Lộc

Phường Long Trường

Xã Long Hải

Phường Tân Khánh

Phường Đông Hòa

Phường Thủ Dầu Một

Xã Bà Điểm

Phường An Phú Đông

Phường Tam Bình

Phường Trung Mỹ Tây

