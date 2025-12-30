TP.HCM tăng phó chủ tịch phường, xã đông dân

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong vừa ký ban hành kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã và số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND đối với các phường, xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường rộng từ 5,5 km², xã rộng từ 30 km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, toàn TP.HCM có 83 phường, xã đáp ứng đủ điều kiện để có thêm một phó chủ tịch UBND.
Đối với phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp xã, TP.HCM cũng chấp thuận bố trí bình quân 2 cấp phó tại phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công. Đồng thời, phó chủ tịch UBND các phường, xã cũng thôi kiêm nhiệm chức vụ giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công như lâu nay.
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề nghị khẩn trương bổ sung số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, hướng dẫn UBND phường, xã đang bố trí vượt khung cấp phó giảm số lượng về đúng quy định.
Danh sách 83 phường, xã được tăng 1 phó chủ tịch UBND
|
Phường Rạch Dừa
|
Phường Tân Hưng
|
Phường Bà Rịa
|
Xã Bàu Bàng
|
Phường Bến Cát
|
Phường Thới An
|
Phường Chánh Hiệp
|
Xã Bình Lợi
|
Phường Lái Thiêu
|
Phường An Lạc
|
Phường Chánh Phú Hòa
|
Xã Tân An Hội
|
Phường Tân Tạo
|
Phường Phú Định
|
Phường Cát Lái
|
Xã Hiệp Phước
|
Phường Thủ Đức
|
Phường Bình Đông
|
Phường Thuận An
|
Xã Hưng Long
|
Phường Long Bình
|
Phường Bình Trị Đông
|
Phường Phú Thuận
|
Xã Phú Hòa Đông
|
Phường Tân Đông Hiệp
|
Phường Bình Hưng Hòa
|
Phường Vĩnh Tân
|
Xã Bình Mỹ
|
Phường Bình Dương
|
Phường Tăng Nhơn Phú
|
Phường Tân Mỹ
|
Xã Xuân Thới Sơn
|
Phường Phú Lợi
|
Phường Đông Hưng Thuận
|
Phường An Khánh
|
Xã Củ Chi
|
Phường Bình Hòa
|
Phường Tân Thới Hiệp
|
Phường Phước Thắng
|
Xã Tân Nhựt
|
Phường Bình Trưng
|
Phường Hiệp Bình
|
Phường Tân Sơn
|
Xã Nhà Bè
|
Phường Phước Long
|
Phường Dĩ An
|
Phường Tân Uyên
|
Xã Bình Hưng
|
Phường Vũng Tàu
|
Phường Tân Phước
|
Phường Phú Mỹ
|
Xã Vĩnh Lộc
|
Phường Tân Thuận
|
Phường Sài Gòn
|
Phường Bình Cơ
|
Xã Tân Vĩnh Lộc
|
Phường Bình Tân
|
Phường Bến Thành
|
Phường Tây Nam
|
Xã Đông Thạnh
|
Phường Tân Hiệp
|
Phường Nhiêu Lộc
|
Phường Long Trường
|
Xã Long Hải
|
Phường Tân Khánh
|
Phường Đông Hòa
|
Phường Thủ Dầu Một
|
Xã Bà Điểm
|
Phường An Phú Đông
|
Phường Tam Bình
|
Phường Trung Mỹ Tây
|
