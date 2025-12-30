TP.HCM tăng phó chủ tịch phường, xã đông dân

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong vừa ký ban hành kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã và số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND đối với các phường, xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường rộng từ 5,5 km², xã rộng từ 30 km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, toàn TP.HCM có 83 phường, xã đáp ứng đủ điều kiện để có thêm một phó chủ tịch UBND.

Phường Sài Gòn nằm trong 83 phường, xã được thêm phó chủ tịch UBND ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp xã, TP.HCM cũng chấp thuận bố trí bình quân 2 cấp phó tại phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công. Đồng thời, phó chủ tịch UBND các phường, xã cũng thôi kiêm nhiệm chức vụ giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công như lâu nay.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề nghị khẩn trương bổ sung số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, hướng dẫn UBND phường, xã đang bố trí vượt khung cấp phó giảm số lượng về đúng quy định.

Danh sách 83 phường, xã được tăng 1 phó chủ tịch UBND